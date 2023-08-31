Sudan'da ordunun liderinden uyarı: Bu gidişle ülke ikiye bölünecek

Aksam.com.tr'nin New Arab'tan çevirdiği habere göre, General Abdel Fattah al-Burhan liderliğindeki ordu ile Mohamed Hamdan Dagalo komutasındaki Hızlı Destek Güçleri arasında aylardır süren gerilimin 15 Nisan'da açık çatışmaya dönüşmesiyle Sudan kaosa sürüklendi.

Burhan, Kızıldeniz kenti Port Sudan'da ülkenin polis gücüne hitaben yaptığı konuşmada "Bir savaşla karşı karşıyayız ve bu savaş hızla çözülmezse Sudan parçalanacak" dedi.

Burhan geçen hafta Sudan'ın kuşatma altındaki Hartum'daki askeri karargâhından ayrılmayı başardı ve Nisan ayından beri burada bulunuyordu. Daha sonra ordu tarafından kontrol edilen Port Sudan'a gitti.

BM insan hakları ofisine göre çatışmalarda en az 4,000 kişinin öldüğü tahmin ediliyor, ancak sahadaki aktivistler ve doktorlar bu sayının çok daha yüksek olabileceğini söylüyor.

BM göç ajansına göre 4,6 milyondan fazla insan yerinden edildi. Bunların 3,6 milyondan fazlası Sudan içinde daha güvenli bölgelere kaçarken 1 milyondan fazlası da komşu ülkelere geçti.