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31 Ağustos 2023 Perşembe 20:24:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2023 Perşembe 20:24:00

Sudan'da ordunun liderinden uyarı: Bu gidişle ülke ikiye bölünecek

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Sudan ordusunun lideri yaptığı açıklamada, ordu ile rakip paramiliter güçler arasındaki çatışmanın çözülmemesi halinde kuzeydoğu Afrika ülkesinin bölüneceği uyarısında bulundu.

Aksam.com.tr'nin New Arab'tan çevirdiği habere göre, General Abdel Fattah al-Burhan liderliğindeki ordu ile Mohamed Hamdan Dagalo komutasındaki Hızlı Destek Güçleri arasında aylardır süren gerilimin 15 Nisan'da açık çatışmaya dönüşmesiyle Sudan kaosa sürüklendi.

Burhan, Kızıldeniz kenti Port Sudan'da ülkenin polis gücüne hitaben yaptığı konuşmada "Bir savaşla karşı karşıyayız ve bu savaş hızla çözülmezse Sudan parçalanacak" dedi.

Burhan geçen hafta Sudan'ın kuşatma altındaki Hartum'daki askeri karargâhından ayrılmayı başardı ve Nisan ayından beri burada bulunuyordu. Daha sonra ordu tarafından kontrol edilen Port Sudan'a gitti.

BM insan hakları ofisine göre çatışmalarda en az 4,000 kişinin öldüğü tahmin ediliyor, ancak sahadaki aktivistler ve doktorlar bu sayının çok daha yüksek olabileceğini söylüyor.

BM göç ajansına göre 4,6 milyondan fazla insan yerinden edildi. Bunların 3,6 milyondan fazlası Sudan içinde daha güvenli bölgelere kaçarken 1 milyondan fazlası da komşu ülkelere geçti.

Etiketler : Sudan ordusu çatışma çözülmezse bölünme uyarısı
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