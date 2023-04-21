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Sudan'da çatışmalar sırasında bir Amerikalı öldü
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21 Nisan 2023 Cuma 19:09:00 - Güncelleme:21 Nisan 2023 Cuma 19:09:00

Sudan'da çatışmalar sırasında bir Amerikalı öldü

Kaynak: AA

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Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) arasındaki çatışmalarda bir Amerikan vatandaşının öldüğü bildirildi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük çevrim içi basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kirby, Sudan'daki çatışmalarda bir Amerikan vatandaşının öldüğü haberini doğruladı ancak konuya ilişkin ek bilgi paylaşmadı.

Hayatını kaybeden Amerikan vatandaşının ailelerine taziyelerini ileten Kirby, ABD Dışişleri Bakanlığının aileyle temasta olduğunu aktardı.

SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDA ÇATIŞMA

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı ordu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı. Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütüne göre çatışmalarda en az 300 kişi hayatı kaybetti.

Etiketler : sudan abd hdk
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