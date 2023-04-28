Bakan Akar: Uçağımız emniyetli iniş yaptı

Milli Savunma Bakanı Akar uçağın emniyetli bir şekilde iniş yaptığını belirtirken, yaralı ya da personel zayiatının olmadığını açıkladı.

Sudan Ordusu'ndan yapılan açıklamada, "Paramiliter güç Hızlı Destek Güçleri, Vadi Seyidna Hava Üssü'nde bir Türk tahliye uçağını vurdu, mürettebattan 1 kişi yaralandı" denildi.

Açıklamada, HDK 'nın Türk tahliye uçağına iniş sırasında ateş açtığı ve yakıt ikmal bölümünün hasar aldığı belirtildi. Reuters'ın haberine göre, uçağın daha sonra güvenli bir şekilde iniş yaptığı bildirildi.

Vadi Seyidna Hava Üssü, Sudan'ın başkenti Hartum yakınlarında bulunuyor.

MSB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sudan'da mahsur kalan Türk vatandaşlarını tahliye etmek için ülkeye giden C-130 tipi tahliye uçağına hafif silahla ateş açıldığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan olayla ilgili yapılan açıklamada, "Çatışmaların devam ettiği Sudan'da mahsur kalan vatandaşlarımızı tahliye görevi için Wadi Sayidna'ya giden C-130 tahliye uçağımıza hafif silahla ateş açılmıştır. Personelimizde yaralanan olmamakla birlikte uçağımızda da gerekli kontroller yapılmaktadır" denildi.

Vadi Seyidna Hava Üssü, Sudan'ın başkenti Hartum yakınlarında bulunuyor.