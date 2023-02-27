Sudan Tarım Bakanı El-Büşra, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Çobanoğlu'nu kabul etti

Başkent Hartum'daki bakanlık binasında gerçekleştirilen görüşmede, Tarım ve Orman Bakanı El-Büşra, tarım alanında Türkiye'nin tecrübesinden faydalanmanın Sudan halkının çıkarına olduğunu belirterek, bu çerçevede, Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığıyla müşterek projeler geliştirmek hususunda daha önce mutabakata vardıklarını hatırlattı.

Sudanlı Bakan, gelecek dönemde söz konusu projeleri hayata geçirmek için çaba sarf edeceklerini, Türk tarım firmalarını yatırım yapmaları amacıyla Sudan'a davet ettiklerini kaydetti.

Büyükelçi Çobanoğlu da Sudan'ın, dünyanın tarım ambarı olmasına yönelik hedefi ışığında, Türkiye'nin tarım alanındaki tecrübesini dost ve kardeş Sudan'la paylaşmaya hazır olduğuna işaret etti.

Çobanoğlu, Türk iş insanlarının Sudanlı ortaklarıyla müşterek projeler geliştirmek istediklerini ve bu bağlamda çaba harcayacaklarını ifade etti.