Suç örgütü üyesi yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı
Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da organize suç örgütü ele başı ve hakkında kırmızı bülten bulunan Barış Boyun'la bağlantılı olduğu belirlenen suç örgütü üyesi Oğuz Halıcı yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.
İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Barış Boyun'un yönettiği organize suç örgütünün firari bir üyesini takibe aldı.
Şüphelinin Gürcistan'a kaçacağı tespit edildi. Zanlının İstanbul'da bindiği tır Artvin'de durduruldu.
Araçta arama yapan ekipler, kırmızı bültenle aranan şüpheliyi gizli bölmede yakaladı.
Gözaltına alındıktan sonra İstanbul'a gönderilen zanlı adliyeye sevk edildi.
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