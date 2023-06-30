VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Suç örgütü üyesi yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı
Panama bandıralı kruvaziyer "Astoria Grande" Sinop seferlerini sürdürüyor
Türkiye genelinde 1643 kilometre bisiklet yolu ve 373 kilometre yeşil yürüyüş yolu yapıldı
"Depremden etkilenen bölgelerimiz Türkiye'nin en güvenli bölgeleri arasında olacak"
Fransa Başbakanı duyurdu: OHAL dahil tüm ihtimaller masada
Başkan Erdoğan, Berdimuhammedov ile görüştü
30 Haziran 2023 Cuma 15:03:00 - Güncelleme:30 Haziran 2023 Cuma 15:03:00

Suç örgütü üyesi yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

İstanbul'da organize suç örgütü ele başı ve hakkında kırmızı bülten bulunan Barış Boyun'la bağlantılı olduğu belirlenen suç örgütü üyesi Oğuz Halıcı yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Barış Boyun'un yönettiği organize suç örgütünün firari bir üyesini takibe aldı.

Şüphelinin Gürcistan'a kaçacağı tespit edildi. Zanlının İstanbul'da bindiği tır Artvin'de durduruldu.

Araçta arama yapan ekipler, kırmızı bültenle aranan şüpheliyi gizli bölmede yakaladı.

Gözaltına alındıktan sonra İstanbul'a gönderilen zanlı adliyeye sevk edildi.

Etiketler : suç örgütü kırmızı bülten barış boyun oğuz halıcı
İlk Göktürk'ün Bumin Kağan'ı

İlk Göktürk'ün Bumin Kağan'ı
Ah keşke tanınmasam!

Ah keşke tanınmasam!
Alaçatı'da Lübnan esintisi

Alaçatı'da Lübnan esintisi
Yasemin Sakallıoğlu: Hayatım boyunca zor sınavlar verdim

Yasemin Sakallıoğlu: Hayatım boyunca zor sınavlar verdim
Nişanladılar

Nişanladılar
İngiltere yolcusu

İngiltere yolcusu
Ailece tatile çıkacak

Ailece tatile çıkacak
Eylülde düğün var

Eylülde düğün var
"Konuşmak yerine hikaye yazıyorum"

"Konuşmak yerine hikaye yazıyorum"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX