Bakan Özhaseki'den fay hattı açıklaması

"Şu anda Türkiye'de hareketli 485 fay hattı var" Bakan Özhaseki: Buna uygun şekilde konut ve evlerimizi inşa etmeliyiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Nizip İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin açılış törenindeki konuşmasında ilçe adına önemli tesisi hizmete açtıklarını söyledi.

Çevreyi korumak için hizmete alınan tesislerin önemli olduğunu ifade eden Özhaseki, "Son dönemlerde özellikle Sanayi Devrimi'nden sonra dünyanın dört bir yanında kirliliğin arttığı, atmosferin kirlendiği bir dönemde büyük bir tehlike insanlığı bekliyor. Şu an dünyanın ısısı 1,1 derece arttı. Allah korusun, 2 dereceye çıkarsa gıda krizleri başlar, dünya yaşanmaz hale gelir, göçle birlikte savaşlar da başlar." diye konuştu.

Gaziantep ve Nizip'in senelerce AK Parti'ye önemli destek verdiğine dikkati çeken Özhaseki, bölge için gece gündüz çalıştıklarını dile getirdi.

Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli depremlerde derin üzüntü yaşandığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, bir deprem ülkesi. Geçtiğimiz yüz yıl içerisinde deniz ve karalarımızda meydana gelen 6 ve üzeri şiddeti yıkıcı deprem sayısı 230. Her sene 2 veya 3 yıkıcı deprem yaşıyoruz. Geçtiğimiz sene bu depremlerin sayısı 7 bin 500'ü buldu. Geçmiş senelere oranla 3 kat arttı. Şu anda Türkiye'de hareketli 485 fay hattı var. Böyle olduğu için tedbir almamız gerekiyor. Buna uygun şekilde konut ve evlerimizi inşa etmemiz icap ediyor. Eskiden alışılan, 'Ek kat, üstte bir tane daha koy, kenara biraz daha çek' gibi adımlara asla ve asla izin vermememiz icap ediyor. Biz, bunca olaydan sonra artık geçmişten ders almalıyız. Geçmişte olan her neyse bitti. Bundan sonra sıfır toleransla bütün binalarımızı yapmalıyız, ev ve konutlarımızı güvenli hale getirmeliyiz. Deprem olduğunda emin bir vaziyette oturalım, bunun için de çırpınıyoruz, uğraşıyoruz. Son depremde 850 bin bağımsız birim hasar gördü."

"BİZİM AMACIMIZ HİZMET VE HİZMET ETMEK İSTİYORUZ"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde konutların inşasına başladıklarını ve Gaziantep'te 20 binden fazla konut yaptıklarını dile getiren Özhaseki, hak sahiplerine evlerini teslim edeceklerini ve kimsenin bundan şüphe duymaması gerektiğini söyledi.

Özhaseki, bütçeden herhangi bir kısıtlamaya gitmeksizin deprem bölgesinde gece gündüz çalıştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bizim amacımız hizmet ve hizmet etmek istiyoruz. Gece gündüz demeden çalışıyoruz, Allah'ın izniyle sizlerin duasını alıp yola devam edeceğiz. Bu işler yapılırken neler söyleniyor ki. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kuruyoruz, 'Siz kimin malına çökeceksiniz?' diye başlıyorlar. Yasalar çıkarıyoruz ki evlerimizi daha güvenli hale getirelim, 'Kimlerin evlerini yıkıp da evsiz bırakacaksınız?' diyorlar. Mecliste söyleniyor bunlar. En son çıktım dedim ki: 'Sayın Cumhurbaşkanı'mız 21 yıldır başımızda, 12 yıldır bu yasa uygulanıyor, bir tane tepesine çökülen ev, vatandaş, hakkı yenilen bir vatandaş gösterin.' dedim, yok ama gazetelerde başlık atmayı, iftira atmayı, yalan söylemeyi biliyorlar. O ideolojik takıntılı gazetelere her sabah bakıyorum, hala yalanlar devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da biz de hizmeti amaçladık. Biz çalışacağız, gayret edeceğiz, hiç mazeret üretmeyeceğiz ve kimseyi de ayırmadan hizmete devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın çünkü biz aynı gemideyiz, aynı vatanın bir parçası ve birbirimiziz."

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül de Nizip ilçesiyle ilgili çalışmaları yakından takip ettiklerini dile getirerek, tesis için önemli desteklerin sunulduğunu anlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de tesisin bölge için önemli olduğunu belirterek, çevreye büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Bakan Özhaseki ve protokol üyelerince, konuşmaların ardından kurdele kesilerek tesisin açılışı gerçekleştirildi.

Evsel ve endüstriyel olmak üzere günlük 37 bin 500 metreküp atık su arıtma kapasitesine sahip tesisle bölgedeki çevre, su kaynakları, fıstık ve zeytin yetiştiriciliğinin korunması hedefleniyor.

Programa Vali Kemal Çeber, milletvekilleri, belediye başkanları ve ilçe sakinleri katıldı.