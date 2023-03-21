Rusya TB2'yi düşürmeye çalıştı

Rus savaş uçağı Su-27 geçtiğimiz günlerde ABD İHA'sını düşürmeye çalışmıştı. Bu kez hedefinde Ukrayna'nin kullandığı Bayraktar TB2 vardı. Onu da düşürmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. O anlar Bayraktar TB2'nin kuyruk kamerasına yansıdı.

Olay, Kırım yarımadası yakınlarında yaşandı. Bir Rus savaş uçağı, 20 bin fit irtifadaki Bayraktar TB2'nin yakınından yüksek hızla geçiş yaptı. Bayraktar'ı havacılık tabirinde jet wash etkisine yani, uçak motorunun arkasında oluşan hava akımına maruz bırakmaya çalıştı. TB2, ilk etapta biraz yalpalandı ancak kısa süre içerisinde kendisini topladı, uçuşa devam etti.

Rus savaş uçağının, neden Bayraktar TB2'yi düşürmek için mühimmat kullanmadığı bilinmiyor. Uzmanlar ise Rus savaş uçağının havadan havaya füze ve top mühimmat stokunun bitmiş olabileceğini söylüyor.

Benzer bir olay da 14 Mart günü yaşanmıştı. ABD İHA'sı Rus savaş uçağının önlemesine maruz kalmıştı. Rus jeti, İHA'nın üzerine yakıt boşaltmış, pervanesine çarpıp düşmesine neden olmuştu. Rusya ise İHA'nın enkazını tespit edip sudan çıkardığını iddia ediyor.