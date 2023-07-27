Su-25'e Türk damgası

Kapılarını önceki gün açan Savunma Sanayii Fuarı-IDEF'te yerli ve milli ürünler büyük ilgi görüyor. Görüşme trafiğinin baş döndürdüğü fuarda dost ülkelerle peş peşe tedarik ve işbirliği anlaşmalarına imza atılıyor. Fuar sonuna kadar 120 ayrı imza atılması bekleniyor.

Kapılarını önceki gün açan Savunma Sanayii Fuarı-IDEF yerli ve yabancı ziyaretçi akınına uğrarken peş peşe anlaşmalara sahne oluyor. Yoğun görüşme trafiğini yaşandığı fuara 55 ülkeden üst düzey heyetin yanı sıra, 26 bakan, 21 bakan yardımcısı, 7 genel kurmay başkanı, 8 genelkurmay başkan yardımcısı, 25 kuvvet komutanı katılım gösterdi. Bin 461 savunma sanayii şirketinin fuarda 120 anlaşma imzalanması beklenirken ilk imzalar da dün atıldı.

SU-25'LERE TÜRK İMZASI

Anlaşmaların en ilginci ise Azerbaycan'la yapıldı. Türk savunma sanayinin dünyada geldiği noktayı göstermesi açısından önemli olan anlaşma Azerbaycan'ın sahip olduğu Rus Su-25 uçaklarının modernizasyonunu içeriyor. Anlaşmaya göre Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Su-25 uçaklarına Türk güdümlü mühimmat sistemi entegre edecek. İmza töreninde konuşan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün sözleşme ile yürütülecek çalışmalarda Türk savunma sanayinin sahip olduğu yerli ve milli imkan ve kabiliyetlerden azami ölçüde faydalanılacağını belirterek "Yürütülecek proje, dost ve kardeş ülke Azerbaycan ile temelleri çok geçmişte atılmış sağlam kardeşlik bağlarımızı kuvvetlendirecektir" dedi.

F-16'LAR YENİLENİYOR

TUSAŞ attığı bu imzanın yanında ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK-SAGE ile F16'ların modernizasyonu için de anlaştı. Anlaşma kapsamında tüm F-16 Blok-30 uçakları ile F-16 Blok-30/40/50 uçaklarının modernizasyonu gerçekleştirilecek. İmza töreninde konuşan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, F-16 Blok-30 ÖZGÜR-2 Projesi kapsamındaki teslimatların 2025-2027'de, F-16 BLOK-40/50 ÖZGÜR-2 Projesi kapsamındaki teslimatların ise 2028-2030'da tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi. ASELSAN, Alp Havacılık ile de üretim sözleşmeleri yaptı.

KENYA'YA TÜRK ÜRÜNÜ

Fuarda ayrıca birçok ülkeyle de savunma alanında imzalar atıldı. Anlaşmalar kapsamında Türkiye Kenya'ya güvenlik güçlerinin ihtiyacı olan her türlü savunma sanayi ürün ve hizmetlerin tedarik edecek. Söz konusu anlaşma Haluk Görgün ile Kenya Savunma Bakanı Aden Duale arasında imzalandı. Görgün, fuarın iş birliği geliştirmede önemli rol oynadığını söyledi.

TACİKİSTAN'LA ANLAŞMA

Faurda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise Tacikistan Savunma Bakanı Orgeneral Şerali Mirzo ile iki ülke arasında askeri mali işbirliği anlaşması ile nakdi yardım uygulama protokolünü imzaladı. Bakan Güler ayrıca fuarda Senegal, Kenya ve Gabon savunma bakanları ile ayrı ayrı bir araya geldi. Fuarda SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri AŞ de bir dizi görüşme ve bazı anlaşmalar yaptı. Şirket ayrıca fuarda bir de satın alma yaptı. Yapılan anlaşmayla harp oyunları simülasyonu yapan CEY Savunma AŞ'nin tamamı SDT'ye geçti. Fuar yarın sona erecek.

Azerbaycan'ın sahibi olduğu Rus Su-25 uçaklarını TUSAŞ modernize edecek.

BAHA'DAN İHRACAT BAŞARISI

İnsansız hava aracı BAHA, ilk ihracat başarısını Afrika'da yakaladı. "Dijital birlik" konsepti ve bunu oluşturan insansız hava, kara ve deniz araçlarına ilişkin gelişmeleri 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2023) sergileyen HAVELSAN'ın Ürün Geliştirme ve Üretim Direktörü Veysel Ataoğlu "Bugün ilk ihracatımızı yaptık da diyebiliriz. Bir Afrika ülkesine BAHA'yı ihraç ettik diyebiliriz, yakın zamanda araçlarımızı oraya gönderiyor olacağız" dedi.

STM'DEN SU ALTI ARAÇ

Türkiye'nin ilk küçük boyutlu milli denizaltı projesi STM500'ün blok birleşimlerine başlamaya hazırlanan STM Savunma AŞ, ayrıca gelecek yıl ilk insansız su altı otonom aracını yüzdürmeyi hedefliyor. STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz "Türkiye'nin ilk küçük boyutlu milli denizaltı projesi STM500'ün mukavim tekne test üretimlerine başlamıştık. Blok birleşimleri yakında başlıyor 2024'te ilk insansız su altı otonom aracımızı yüzdürür hale geleceğiz" dedi.

PARS BULACAK, DELİ VURACAK

Titra Teknoloji, PARS Gözcü İHA'nın tanıtımını yaptı. Şirket Genel Müdürü Davut Yılmaz "Bu yıl içinde testleri tamamen bitecek. PARS, 4 saatten fazla havada kalabiliyor. Yakında envantere girer, ilk ihracatı da bu yıl içinde yaparız diye düşünüyorum" dedi. PARS'ta lazer işaretleyici bulunduğu bilgisini veren Davut Yılmaz "Hedefleri PARS belirleyecek DELİ ise vuracak" dedi.

BAYRAKTAR: GURUR DUYUYORUZ

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, IDEF'23'te birçok katılımcı firmanın standını ziyaret etti. Roketsan standında açıklama yapan Bayraktar fuarda bu yıl Türkiye'nin milli savunma sanayisinin tüm dünyada gördüğü rağbetten dolayı daha yoğun olduğunu belirterek, "Bu da beni Türk milletinin bir evladı olarak mutlu ve gururlu kılıyor" dedi. Bayraktar'a, Roketsan standını ziyaretinde Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit tarafından hediye takdim edildi.

KAAN 2030'DA TÜRK MOTORUYLA UÇACAK

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip Uçak KAAN'ı 2028'de Türk motoruyla uçurmayı planladıklarını belirterek, "Bunun için çalışmalarımız sürüyor. Tabii ki sertifikasyon için 1-2 yıla tekrar ihtiyacımız olur. Ancak 2030'larda Türk motoru olacak. Şu anda F110 motoru ile uçuyoruz" dedi. Fuar kapsamında basın mensupları ile bir araya gelen Kotil, fuarda özellikle Körfez ülkelerinin ATAK-2 ile çok ilgilendiğini belirterek "Henüz imza atamadık. İnşallah ondan çok satarız" diye konuştu. Kotil, "Bu arada T-129 ATAK helikopteri çok iyi satıyor. Filipinler'e teslimatlar bitmek üzere. Nijerya'ya gönderiyoruz şu anda. ATAK'tan yurt dışında çok satacağız. AKSUNGUR İHA çok iyi gidiyor, çok müşterimiz oldu yurt dışında. Yeni müşteriler de geliyor. AKSUNGUR'da da ciddi bir talep patlaması görüyoruz. ANKA'dan ayda 5 adet yapıyoruz" dedi.