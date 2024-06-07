VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Görür görmez kaçın, denize girmeyin"
Türk Telekom START programına gençlerden yoğun ilgi
En sevilen yemekleri sorduk
Ağlamanın 6 faydası
Bu soygun filmleri aratmadı!
Haftalık burç yorumları...
07 Haziran 2024 Cuma 14:45:00 - Güncelleme:07 Haziran 2024 Cuma 14:45:00

Stresten ölme, stresi önle!

Kaynak: GUNES.COM.TR

ABONE OL

Stres deniz, kalp kıyıdır. Denizde ne varsa kalbe o vurur. Stresle geçen bir dakikanız, mutluluğunuzdan çalınan altmış saniyedir. Stresin önüne geçmek için ya verdiğiniz sözleri tutun ya da kendinize söz vermeyin. Eğer çok katmak istediğiniz bir şey varsa kendinize değer katın… Stresli yaşam, hastalığı şiddetlendirmekle kalmıyor, hastalıkların ilerlemesine de sebep oluyor. Stresten kaçmak stres yapabilir, fakat stres üzerinde hakimiyet kurmak, kalp ve tansiyon hastalıklarına karşı daha iyi bir korunma sağlayacaktır. Az stres, az takıntı, çok sağlık sıfır kalıntı..

Kafa yorgun düşerse sağlık dilsiz kalırmış. İnsan strese yetişirse kendisine geç kalırmış... Tam bu noktada sağlam kafa ve sağlam vücudu görüyoruz. Sempatik sinir sisteminden kaynaklanan hormonlar, zihinsel kronik yorgunluk gibi durumlarda vücut kaslarını kötü şekilde etkiler. Kalp damar hastalıklarının en kötü özelliği, hastalığın sinsice ilerlemesidir.

Araştırmacılara göre ''Vücudumuzda farklı organlar kendi fonksiyonlarına özgü olarak stresten zarar görmektedir. Genellikle bu stres uyarısına bağlı nörohormonal etki, doku adaptasyonunun bozulması ile ifade edilir. Yani dokular stresin üzerinden gelemez ve iflas etmeye başlar. Çok uzun süreli koşu yapan, sağlıklı poz veren sporcuların kalbinde anormalliklerin olduğunu unutmayalım. Beyin penceresinden baktığımızda da stres altında akut veya kronik süreçlerle ilerleyen son derece kompleks mekanizmaların ortaya konduğunu görebiliriz. Ön çalışmalar, stres karşısında beyin dokusunun dinamik ve özgün cevaplar verdiğini göstermiştir. ''

Kalp hastalıklarını kontrollü şekilde önlenmesi, hastalık oluştuktan sonraki tedavisinden hem ucuz, hem de çok daha etkin rol oynar. Araştırmacılar, ''Fiziksel ve duygusal stres, vücuttaki uyarılarla ne yazık ki gençlerde daha çok ortaya çıkıyor. Yetersiz ve düşük uyku kalitesiyle tetikleniyor. Beyin kalbe değil, kalp beyne sinirler yoluyla çok fazla uyarı gönderiyor. Kalbi besleyen kroner damarlar tıkanarak ölümle sonuçlanıyor. Stresle başa çıkamazsanız stres başınıza çıkar!

Stresten korunmak için;

Nefes egzersizi yapın.

İyi beslenin, ne ekerseniz onu biçersiniz.

Sanatla ilgilenin ya da sevdiklerinizle olun.

Uyku kalitenizi artırın, uyumadan yatağınızı havalandırın.

Sigara içmeyin. O sizi bırakmadan siz onu bırakın.

Stresle başa çıkamazsanız stres başınıza çıkar!

Hatırlamakta fayda var;

Erken inceleme

Risk faktörlerinin erken kontrolü

Bireysel özelliklerin korunması

Bireysel korunmanın toplumda yanılması

Stres ve kalp krizi arasındaki bağ

Etiketler : kalp damar stres
İndirimleri takip ediyormuş

İndirimleri takip ediyormuş
Yo...Yo...Yo... Tarkan 51 yaşında

Yo...Yo...Yo... Tarkan 51 yaşında
ALEM Art Weekend “Karşılaşma / Encounter” sergisiyle sanatseverlerle buluştu

ALEM Art Weekend “Karşılaşma / Encounter” sergisiyle sanatseverlerle buluştu
Gökyüzünden şehri keşfetti

Gökyüzünden şehri keşfetti
Depremzedelere şarkı yazdı

Depremzedelere şarkı yazdı
2 ülke 1 klip

2 ülke 1 klip
Fatma Karanfil vefat etti

Fatma Karanfil vefat etti
Baykal Saran'ın bu halini hiç görmediniz

Baykal Saran'ın bu halini hiç görmediniz
30. yıla stadyumlu kutlama

30. yıla stadyumlu kutlama

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX