Stresten ölme, stresi önle!

Kafa yorgun düşerse sağlık dilsiz kalırmış. İnsan strese yetişirse kendisine geç kalırmış... Tam bu noktada sağlam kafa ve sağlam vücudu görüyoruz. Sempatik sinir sisteminden kaynaklanan hormonlar, zihinsel kronik yorgunluk gibi durumlarda vücut kaslarını kötü şekilde etkiler. Kalp damar hastalıklarının en kötü özelliği, hastalığın sinsice ilerlemesidir.

Araştırmacılara göre ''Vücudumuzda farklı organlar kendi fonksiyonlarına özgü olarak stresten zarar görmektedir. Genellikle bu stres uyarısına bağlı nörohormonal etki, doku adaptasyonunun bozulması ile ifade edilir. Yani dokular stresin üzerinden gelemez ve iflas etmeye başlar. Çok uzun süreli koşu yapan, sağlıklı poz veren sporcuların kalbinde anormalliklerin olduğunu unutmayalım. Beyin penceresinden baktığımızda da stres altında akut veya kronik süreçlerle ilerleyen son derece kompleks mekanizmaların ortaya konduğunu görebiliriz. Ön çalışmalar, stres karşısında beyin dokusunun dinamik ve özgün cevaplar verdiğini göstermiştir. ''

Kalp hastalıklarını kontrollü şekilde önlenmesi, hastalık oluştuktan sonraki tedavisinden hem ucuz, hem de çok daha etkin rol oynar. Araştırmacılar, ''Fiziksel ve duygusal stres, vücuttaki uyarılarla ne yazık ki gençlerde daha çok ortaya çıkıyor. Yetersiz ve düşük uyku kalitesiyle tetikleniyor. Beyin kalbe değil, kalp beyne sinirler yoluyla çok fazla uyarı gönderiyor. Kalbi besleyen kroner damarlar tıkanarak ölümle sonuçlanıyor. Stresle başa çıkamazsanız stres başınıza çıkar!

Stresten korunmak için;

Nefes egzersizi yapın.

İyi beslenin, ne ekerseniz onu biçersiniz.

Sanatla ilgilenin ya da sevdiklerinizle olun.

Uyku kalitenizi artırın, uyumadan yatağınızı havalandırın.

Sigara içmeyin. O sizi bırakmadan siz onu bırakın.

Stresle başa çıkamazsanız stres başınıza çıkar!

Hatırlamakta fayda var;

Erken inceleme

Risk faktörlerinin erken kontrolü

Bireysel özelliklerin korunması

Bireysel korunmanın toplumda yanılması

Stres ve kalp krizi arasındaki bağ