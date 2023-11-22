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22 Kasım 2023 Çarşamba 14:11:00 - Güncelleme:22 Kasım 2023 Çarşamba 14:11:00

Stratejik iletişimin önde gelen aktörleri İstanbul'da buluşacak

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (Stratcom Summit 23), 24-25 Kasım tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Bu yıl "Hibrit Tehditlerle Küresel Mücadele: İstikrar,Güvenlik, Dayanışma" temasıyla Hilton Bomonti İstanbul Otel'de düzenlenecek zirvede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da video mesaj ile katılımcılara hitap edecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açılış konuşmalarıyla başlayacak zirveye Birleşmiş Milletler Küresel İletişim Başkanı Melissa Fleming de video mesaj aracılığıyla katılım sağlayacak.

Zirve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Devlet Bakanı Walid Ammar Ellafi, Lübnan Enformasyon Bakanı Zaid Makary, Cumhurbaşkanı Dış Politika Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Kaliforniya Devlet Üniversitesinden Emeritus Prof. Dr. Nancy Snow gibi önemli isimleri ağırlayacak.

Etkinliğe, 30'a ülkeden kamu, özel sektör, medya, akademi, düşünce kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarından 60 yerli ve yabancı alanında uzman katılımcı konuşmacı olarak katılacak.

9 Panel, 9 ayrı konuşma etkinliği (Stratcom Talks) ve 3 video mesajdan oluşacak olan zirveye 3 bine yakın yerli ve yabancı katılımcının ilgi göstermesi bekleniyor.

Toplam 2 gün sürecek olan zirvede hibrit tehditlerle mücadeleden dijital kamu iletişimine, yeni teknolojilerden yapay zekaya, insani krizlerden uluslararası dayanıklılık inşasına kadar bir çok konu detaylı bir şekilde ele alınacak.

Dezenformasyonla küresel mücadele için iş birliği ve Türkiye'nin dezenformasyonla mücadelesi zirvede ele alınan konulardan olacak.

Zirvenin ilk gününde "Belirsizlik Çağında Hibrit Tehditler" panelinde hibrit tehdit kavramı ele alınacak.

"Uluslararası Dayanıklılığın İnşası", "Dijital Çağda Kamu İletişimi", "Küresel Tehditlere Karşı Dirençli Markaların İnşası" panelleriyle hibrit tehditlere karşı dayanıklılığı artırma yolları tartışılacak.

"Dezenformasyonla Mücadele Devlet İletişim Araçlarının Rolü", "Hibrit Tehditlerle Mücadelede Etkin Diplomasi" başlıkları altında alanında uzman konuşmacıların sunumlarına yer verilecek.

Zirvenin ikinci gününde "Hibrit Tehditlerde Yeni Cepheler Hibrit Tehditlere Karşı Kriz İletişimi" panelinde hibrit tehditlerin farklı yönleri değerlendirilecek.

"İnsani Krizler ve Çatışmalar Arasındaki Hakikat Objektifi" paneliyle medya boyutuyla yeni tehditler ve mücadele yöntemleri tartışılacak. Zirvenin "21. Yüzyılda Yeni Çatışma Alanları, Krizler ve Riskler" bölümünde kriz iletişimine değinilecek, "Stratejik İletişimin Yeni Çıkmazları: Bilgi Güvenliği ve Şeffaflık" paneliyle dezenformasyon mücadele konusuna ışık tutulacak.

Zirvenin ikinci gününde ayrıca liderlik, yapay zeka ve teknoloji konularında da değerlendirmelerde bulunulacak.

Etkinlik alanında ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, TRT, Basın İlan Kurumu, Anadolu Ajansı ve Türk Hava Yolları stantları ile teknolojik ve yapay zeka deneyim alanları katılımcılarla buluşacak.

Siber Güvenlik Atölyesinin yer alacağı etkinlikte son teknolojik gelişmelere yer verilecek ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı metaverse alanı da sergilenecek

Stratejik iletişim alanında küresel bir etkileşim merkezi olma ve öncü bir platform olma özelliği taşıyan Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi, hibrit tehditlerle mücadelede ulusal ve uluslararası aktörlerin stratejik iletişim ekosistemi içerisinde bir araya gelerek yeni gelişmeleri ele almasını hedefliyor.

Etiketler : iletişim stratejik zirve
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