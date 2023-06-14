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İsveç'in NATO üyeliği... Bazı ilerlemeler kaydedildi! Türkiye'den ilk açıklama
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14 Haziran 2023 Çarşamba 16:13:00 - Güncelleme:14 Haziran 2023 Çarşamba 16:13:00

İsveç'in NATO üyeliği... Bazı ilerlemeler kaydedildi! Türkiye'den ilk açıklama

Kaynak: AA

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye'deki görüşmelerde bazı ilerlemeler kaydedildiğini açıkladı. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Toplantıda İsveç'in üçlü muhtırada yer alan taahhütler bağlamında attığı adımlar ele alındı" ifadeleri kullanıldı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye-İsveç-Finlandiya arasında bugün Ankara'da yapılan toplantının yapıcı bir atmosferde geçtiğini, bir miktar ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Stoltenberg, 15-16 Haziran'daki NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtladı.

Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer aldığı üçlü mutabakat uyarınca tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma'nın 4. toplantısı Ankara'da yapıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da ve Ankara'da yakın zaman önce görüşmeler yaptığını hatırlatan Stoltenberg, son görüşmede Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki ortak mekanizmanın toplanması konusunda uzlaştıklarını belirtti.

Jens Stoltenberg, Ankara'da bugün yapılan görüşmeye kendisinin kabine şefinin katıldığını belirterek, "Az önce kendisiyle konuştum. Toplantının yapıcı bir atmosferde geçtiğini, bir miktar ilerleme bulunduğunu bildirdi. İsveç'in üye olarak onaylanması konusunda çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Üyelik konusunda bir takvim sunamayacağını vurgulayan Stoltenberg, şunları kaydetti:

"İsveç (taahhütlerini) yerine getirdi. Anayasayı değiştirdiler, terörle mücadele yasasını sıkılaştırdılar ve Türkiye'ye silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırdılar. İsveç'in Türkiye ile uzlaşılanlar üzerinden daha fazla ne yapılabilir meselesini konuşmasını memnuniyetle karşılıyorum. Örneğin; bu hafta PKK bağlantılı bir kişinin iadesi söz konusuydu. Bu hem terörle mücadele bakımından iyi hem de İsveç'in organize suçla mücadele çabaları bakımından iyi. Çünkü bu gruplar çoğunlukla birbiriyle bağlantılı. İsveç'te organize suça bulaşanlarla Türkiye'deki terör eylemlerine karışanlar sıklıkla aynı kişiler. İsveç'i en yakın zamanda üye olarak kabul etmek için çalışmaya devam edeceğiz."

Etiketler : STOLTENBERG NATO TÜRKİYE İSVEÇ
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