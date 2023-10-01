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Stoltenberg'den Ankara'daki terör saldırısına kınama
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01 Ekim 2023 Pazar 17:11:00 - Güncelleme:01 Ekim 2023 Pazar 17:11:00

Stoltenberg'den Ankara'daki terör saldırısına kınama

Kaynak: AA

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ankara'daki terör saldırısını şiddetle kınadığını açıkladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ankara'daki terör saldırısını şiddetle kınadığını bildirerek, NATO'nun terörle mücadelede Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

Saldırıyı şiddetle kınadığını belirten Stoltenberg, yaralanan polislere acil şifa dileğinde bulundu.

Stoltenberg, "NATO, terörle mücadelede Türkiye ile dayanışma içindedir." ifadesini kullandı.

Etiketler : Jens Stoltenberg NATO Genel Sekreteri terör saldırısı KINAMA
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