"Türkiye'deki depremler NATO'nun kurulmasından bu yana görülen en korkunç felaket"

Stoltenberg: Türkiye'deki depremler NATO'nun kurulmasından bu yana görülen en korkunç felaket

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Stoltenberg, toplantıda yaptığı açıklamada Türkiye'deki depremlere ilişkin "İttifakımızın topraklarında NATO'nun kurulmasından bu yana görülen en ölümcül, en korkunç felakettir. NATO'nun tüm ülkelerinde vatandaşlarımız milyonlarca avroyu Türkiye'ye aktarmak için kampanya düzenliyor. Bunlar dayanışmamızın bir sembolü." değerlendirmesinde bulundu.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "NATO'nun tüm ülkelerinde vatandaşlarımız milyonlarca avroyu Türkiye'ye aktarmak için kampanya düzenliyor. Bunlar dayanışmamızın bir sembolü." dedi.

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