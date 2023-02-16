Stoltenberg: Türkiye'deki depremler NATO'nun kurulmasından bu yana görülen en korkunç felaket
Kaynak: AA
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye'deki depremler NATO'nun kurulmasından bu yana görülen en korkunç felaket." dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Stoltenberg, toplantıda yaptığı açıklamada Türkiye'deki depremlere ilişkin "İttifakımızın topraklarında NATO'nun kurulmasından bu yana görülen en ölümcül, en korkunç felakettir. NATO'nun tüm ülkelerinde vatandaşlarımız milyonlarca avroyu Türkiye'ye aktarmak için kampanya düzenliyor. Bunlar dayanışmamızın bir sembolü." değerlendirmesinde bulundu.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "NATO'nun tüm ülkelerinde vatandaşlarımız milyonlarca avroyu Türkiye'ye aktarmak için kampanya düzenliyor. Bunlar dayanışmamızın bir sembolü." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
- Depremin ardından Gaziantep'e geçici barınma alanları kuruluyor
- Genç kız depremin 248'inci saatinde enkazdan sağ çıkarıldı
- "Şu anda sahada arama kurtarma çalışması yapan ülke sayısı 74"
- Mehmetçik, Antakya'da 15 bin ekmek, 10 bin kişilik yemek dağıtıyor
- Arama kurtarmanın 'yeraltı kahramanlarını' ziyaret etti
- Nurhak ilçesindeki depremzedeler için çadır kent kuruldu