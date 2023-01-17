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17 Ocak 2023 Salı 19:44:00 - Güncelleme:17 Ocak 2023 Salı 19:44:00

Stokholm Üniversitesi geri adım attı, Fatma Zehra'dan özür diledi

Kaynak: TRT Haber

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Üniversite öğrencisi Fatma Zehra'nın Stokholm Üniversitesi'ne başvurusu, bir profesör tarafından "siyasi gerekçelerle" reddedildi. Üniversite, tepkilerin ardından özür diledi. Fatma Zehra, başka bir profesörün onay vermesiyle kabul edildi, şimdi kendisini reddeden profesörden de özür bekliyor.

İstanbul İbn Haldun Üniversitesi'nde okuyan Fatma Zehra, İsveç'te Erasmus Programına başvurdu. Stokholm Üniversitesi'ne başvurusunun kabul edilmesi için bir öğretim görevlisinin onayı gerekiyordu.

Profesör Doktor Per Carlbring'e özgeçmişini yolladı. Ancak profesör, Zehra'nın talebini siyasi gerekçeyle kabul etmedi.

Fatma Zehra, konuyla ilgili Üniversite yönetimine şikayet dilekçesi yazdı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Fatma Zehra'yı arayarak destek verdi.

Üniversite yönetimi, tepkiler üzerine özür diledi.

Fatma Zehra'nın başvurusu ise başka bir profesörden onay aldı.

Ancak Zehra, okul yönetiminin süreç boyunca şeffaf davranmadığını savunuyor. Başvurusunu reddeden profesörden de özür beklediğini belirtiyor.

Etiketler : Üniversite Fatma Zehra İstanbul İbn Haldun Üniversitesi'
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