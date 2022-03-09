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09 Mart 2022 Çarşamba 09:06:00 - Güncelleme:09 Mart 2022 Çarşamba 09:06:00

Stokçu hapis yatacak

Kaynak: Akşam Gazetesi

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Yasal değişiklik yapılacak. Stokçuya hapis yolu açılıyor. Stokçulukta cezanın üst sınırı 3 yıla çıkarılacak. Böylece fırsatçı ‘para cezası' ve ‘erteleme'yle kurtulamayacak.

Stokçuluk yapana caydırıcı cezalar geliyor. Mevcut yasadaki hapis cezasının üst sınırı 3 yıla çıkarılıyor. Böylece stokçular ve fiyatları etkilemek için çeşitli yöntemlere başvuranlar üst sınır 3 yıla çıkarıldığı için artık paraya çevirip hapisten kurtulamayacak. Adalet Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, özellikle ayçiçeği yağındaki stokçuluk tartışmalarının ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) stokçuluk ve fiyatı etkileme suçlarının ceza üst sınırının 2 yıldan 3 yıla çıkarılması konusunda çalışma başlatıldı.

3 YILA KADAR HAPİS

Bu suçlarla ilgili cezaların fazla caydırıcı olmadığını belirten Bozdağ, TCK'nin 237 ve 240'ıncı maddelerinde düzenlenen bu suçlara verilecek cezalara ilişkin çalışma yapılması talimatı verdi. Bu kapsamda, "Belli bir mal veya hizmeti satmaktan kaçınarak kamu için acil bir ihtiyacın ortaya çıkmasına neden olan kişi, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." hükmünü içeren TCK 240'ıncı maddesinde belirtilen ceza miktarı, "1 yıldan 3 yıla kadar hapis" cezasına çıkarılacak.

YALAN HABERE DE HAPİS

TCK'nin 237'nci maddesinde düzenlenen "fiyatları etkileme" suçunun da cezası artırılacak. "Yalan haber yayan veya hileli yollara başvuran kimseye 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezası verilir" hükmü, "1 yıldan 3 yıla kadar hapis" olarak düzenlenecek. Cezalar para cezasına çevrilemeyecek.

HANGİ MADDELER DEĞİŞİYOR

TCK-240: Yasa maddesinde 'Belli bir mal ve hizmeti satmaktan kaçınanlara 6 aydan 2 yıla kadar hapis' öngörüyor. Yeni düzenlemeyle hapis cezası '1 yıldan 3 yıla kadar' olarak düzenlenecek.

TCK-237: Mevcut madde bir malın ve hizmetin fiyatını yükseltmek veya düşürmek için yalan haber yayan veya hileli yollara başvuran kimseye 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezası öngörüyor. Bu maddedeki cezalar da '1 yıldan 3 yıla kadar hapis' olarak düzenlenecek.

BOZDAĞ: YAPTIRIMLARI YENİDEN DÜZENLEYECEĞİZ

Bakan Bozdağ, önceki gün katıldığı bir toplantıda, piyasadaki fiyatları etkileme, stokçuluk yaparak daha fazla kazanma saiki ile hareket edenlerin bulunduğuna işaret ederek, bu konudaki cezaların caydırıcı olmadığını dile getirmişti. Yaptırımları yeniden ele alacaklarını kaydeden Bozdağ, yeni dönemde fiyatları etkileme ve stokçulukla ilgili maddelerdeki yaptırımları ele alıp yeniden düzenleyeceklerini açıklamıştı.

DEPODAKİ YAĞLAR VALİ'Yİ KIZDIRDI

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, bir depoda çok miktarda sıvı yağ olduğunu görünce görevliye "Bütün Aksaray'ı doyuracak yağ var sizin depolarınızda. Alıp götüreceğiz, vatandaşlara dağıtacağız" tepkisi gösterdi. Dün birçok ilde ayçiçek yağlarını depolarda bekleten marketlere cezai işlem yapıldı.

Etiketler : Stokçuluk yapana caydırıcı cezalar Türk Ceza Kanunu Bekir Bozdağ
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