STK'lar afetzedeler için durmadan çalışıyor
Afet bölgesinde yaraların sarılması için umutlu çalışmalar devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanından bölgeye giden insanlar, depremzedeler için ellerinden geleni yapıyor.
Asrın felaketinin ardından yaraların sarılması için bölgede çalışmalar hızla devam ediyor. Akşam TV, yardımların köylere ulaşabilmesi için büyük çaba sarf eden STK'ların lojistik merkezindeydi...
İHH lojistik merkezindeki çalışmalarını anlatan eski milli basketbolcu Furkan Aldemir, bölgede yararlı olabilmek için bireysel değil, STK'larla çalışmak gerektiğini vurguladı.
Türkiye'de öğretmenlik yapan Kamerunlu Osman da depremzedelere yardım etmek için Adıyaman'da... Kamerunlu Osman öğretmen, lojistik desteğin depremzedeler için hayati bir ihtiyaç olduğu görüşünde.
Yetim çocuklar için önceliklerinin koruma görevi olduğunu söyleyen Yetim Vakfı Genel Başkanı Murat Yılmaz ise, çadırkentlerde bulunan çocuklarla ilgili de psikososyal destek faaliyetlerinde bulunduklarını dile getirdi.
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