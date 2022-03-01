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01 Mart 2022 Salı 12:16:00 - Güncelleme:01 Mart 2022 Salı 12:16:00

Stephen King'den Putin yorumu: İlk kez aptal gibi görünüyor

Kaynak: Star Gazetesi

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Dünyaca ünlü yazar Stephen King, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, 'Normalde fotoğraflarımı paylaşmam ama bugün bir istisna yapacağım.' diyerek, Ukrayna'yı destekli. King, 'Putin, uzun ve kötü şöhretli kariyerinde ilk kez aptal gibi görünüyor. Bu onun için bir şok olmalı.' dedi.

'Korku Kralı' olarak da anılan dünyaca ünlü yazar Stephan King, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

King, 'Ukrayna'nın yanındayım' yazan tişörtlü fotoğrafın, 'Genelde fotoğraflarımı paylaşmam ama, bugün bir istisna.' notuyla paylaştı.

74 yaşındaki yazar, bir diğer paylaşımında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i hedef aldı.

King, "Putin, uzun ve kötü şöhreti kariyerinde ilk kez aptal gibi görünüyor. Bu muhtemelen onun için bir şok." dedi.

King Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının başlamasından önceki bir açıklamasında durumu, 'oyun alanında büyük çocuğun küçüğü çocuğu dövmesine' benzetti. King'e göre, bu durumda, onu durdurmak için bir veya iki tekme atmak yerinde olacaktı.

Bu arada, 27 Şubat'ta, "The Maid's Tale" ve "The Blind Assassin"in yazarı Kanadalı yazar Margaret Edwood, Toronto'da Ukrayna'yı desteklemek için düzenlenen bir mitinge katıldı. King ayrıca sarı ve mavi bayraklı meslektaşının fotoğrafını da retweetledi.

Yönetmen David Lynch, Putin'in kararına ilişkin açıklamasında, 'Ektiği ölüm ve yıkım bir gün kendisine dönecek' ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler : Korku Kralı Stephan King RUSYA UKRAYNA
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