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17 Mart 2024 Pazar 13:12:00 - Güncelleme:17 Mart 2024 Pazar 13:12:00

Steadfast Defender 24 Tatbikatı başarıyla tamamlandı

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin de katıldığı "Steadfast Defender 24 Tatbikatı"nın başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Mehmetçik, Polonya'da "Steadfast Defender 24 Tatbikatı"na katıldı.

Türkiye dahil 9 NATO ülkesinin katılımıyla Polonya'da gerçekleştirilen Steadfast Defender 24 Tatbikatı tamamlandı.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemiz dahil 9 NATO ülkesinin katılımıyla Polonya'da gerçekleştirilen Steadfast Defender 24 Tatbikatı başarıyla tamamlandı." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : milli savunma bakanlığı steadfast defender 24 tatbikatı nato
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