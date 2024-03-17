Steadfast Defender 24 Tatbikatı başarıyla tamamlandı
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin de katıldığı "Steadfast Defender 24 Tatbikatı"nın başarıyla tamamlandığını duyurdu.
Mehmetçik, Polonya'da "Steadfast Defender 24 Tatbikatı"na katıldı.
Türkiye dahil 9 NATO ülkesinin katılımıyla Polonya'da gerçekleştirilen Steadfast Defender 24 Tatbikatı tamamlandı.
MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemiz dahil 9 NATO ülkesinin katılımıyla Polonya'da gerçekleştirilen Steadfast Defender 24 Tatbikatı başarıyla tamamlandı." ifadeleri kullanıldı.
Ülkemiz dâhil 9 NATO ülkesinin katılımıyla Polonya'da gerçekleştirilen Steadfast Defender 24 Tatbikatı başarıyla tamamlandı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 17, 2024
Exercise Steadfast Defender 24, conducted in Poland with the participation of 24 countries including Türkiye has been successfully completed.#NATO... pic.twitter.com/wtZd8sHDhn
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