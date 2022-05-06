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06 Mayıs 2022 Cuma 17:40:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2022 Cuma 17:46:00

Star Gazetesi ailesinin acı günü... Yazar Fadime Özkan'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

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Star Gazetesi Yazarı Fadime Özkan'ın bir süredir tedavi gören annesi Remziye Özkan vefat etti. Merhume Özkan'ın naaşı Eskişehir'in Alpu ilçesi Dereköy Mahallesi'nde toprağa verildi.

Star Gazetesi yazarı Fadime Özkan'ın uzun zamandır yoğun bakımda tedavi gören annesi Remziye Özkan vefat etti.

Birden fazla kronik hastalığı olduğu öğrenilen merhume Özkan'ın 1 haftadır yoğun bakımda entübe şekilde tedavi edildiği bildirildi.

Merhume Özkan'ın naaşı Eskişehir Alpu ilçesi, Aşağı Camii Dereköy Mahallesi mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine Prof. Dr. Nabi Avcı (Eskişehir Milletvekili), Prof. Dr. Emine Nur Günay (Eskişehir Milletvekili), Ak Parti İl Başkanı Av. Zihni Çalışkan, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamit Yüzügüllü katıldı.

Etiketler : star gazetesi fadime özkan yazar
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