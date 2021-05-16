  • BIST
    1441.33
  • Dolar
    8,4705
  • Euro
    10,2921
  • Altın
    501,1510
İstanbul
15 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türk Silahlı Kuvvetlerine iki yeni kan
İsrailli eski yüzbaşı Shapira: İsrail ordusu bir terör örgütüdür
İsrail Gazze'de bakanlık binalarını bombaladı
Bakan Çavuşoğlu'ndan Filistin açıklaması
Kademeli normalleşme sürecinde kısıtlamalardan kimler muaf tutulacak?
CHP'li Çiçek baklayı ağzından çıkardı: HDP'ye bakanlık verilebilir
Biden, göçmenlik, anıtlar ve sansürle ilgili Trump dönemi kararlarını iptal etti
İşte Türkiye'nin yeni mühimmatı!
MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması! İşte açılacak sınıflar...
İçişleri Bakanlığı'ndan kademeli normalleşme genelgesi!
Bu sefer gizli değil! HDP'ye açıktan ittifak için yeşil ışık
İsrailli insan hakları kuruluşu: İsrail savaş suçu işliyor
Yoğun diplomasi sonuç verdi
Kapanma etkisi
Netanyahu'dan skandal açıklama: Her şeyi yapacağız
İşgalci İsrail saldırmaya devam ediyor! Şehit sayısı 149'a yükseldi
Ruhsal sıkıntılar da ÇÖLYAK nedeni olabilir
Kara leylek sürprizi
‘Kalp Yarası' Hatay'da
‘Zayıfsın' yorumlarına tahammülü yok
49 oldu
Şampiyonluk için destek
‘Züleyha' sahneleri zorladı
27 yıl sonra yeni pencere
16 Mayıs 2021 Pazar 15:45:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2021 Pazar 15:45:00

SSB duyurdu! Türk Silahlı Kuvvetlerine iki yeni kan

ABONE OL

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi (OMTAS) taşıyıcılı Pars ve Kaplan araçlarının yeni teslimatlarının yapıldığını duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanlığının, Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi kapsamında teslimatları devam ediyor.

Güvenlik güçlerimize PARS ve KAPLAN araçlarının yeni teslimatları yapıldı.

Savunma Sanayii Başkanlığı resmi Twitter hesabından paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medyada ilgi çekti.

Etiketler : Türk Silahlı Kuvvetleri TSK PARS KAPLAN
İlklerin filmi 'Osman Sekiz'

İlklerin filmi 'Osman Sekiz'
insanlar kendilerini buluyor

insanlar kendilerini buluyor
Pandemide reklam daha mantıklı

Pandemide reklam daha mantıklı
Seni hiçbir zaman unutmayacağım!

Seni hiçbir zaman unutmayacağım!
Uzun süredir birlikteyiz

Uzun süredir birlikteyiz
Ekip Marmaris'te buluştu

Ekip Marmaris'te buluştu
En iyisi için çabaladık

En iyisi için çabaladık
Engin Neslihan'ı yok saydı

Engin Neslihan'ı yok saydı
‘Yakın arkadaş' paniği

‘Yakın arkadaş' paniği

EN ÇOK OKUNAN HABERLER