16 Mayıs 2021 Pazar 15:45:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2021 Pazar 15:45:00
SSB duyurdu! Türk Silahlı Kuvvetlerine iki yeni kan
Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi (OMTAS) taşıyıcılı Pars ve Kaplan araçlarının yeni teslimatlarının yapıldığını duyurdu.
Savunma Sanayii Başkanlığının, Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi kapsamında teslimatları devam ediyor.
Güvenlik güçlerimize PARS ve KAPLAN araçlarının yeni teslimatları yapıldı.
Savunma Sanayii Başkanlığı resmi Twitter hesabından paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medyada ilgi çekti.
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