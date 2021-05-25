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25 Mayıs 2021 Salı 17:30:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2021 Salı 17:30:00

SSB Başkanı İsmail Demir duyurdu! Teslim edildi

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne T129 Atak Helikopteri'nin Faz-2 versiyonunun üçüncüsünün de teslim edildiğini duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Güvenlik güçlerimizin helikopter ihtiyacını karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son olarak Emniyet Genel Müdürlüğü'ne T129 Atak Helikopteri Faz-2 versiyonunun üçüncüsünü teslim ettik" ifadelerini kullandı. Başkan Demir, paylaşımına ayrıca Atak Helikopteri'nin görüntülerini de ekledi.

Etiketler : SSB Başkanı İsmail Demir EmniyetGM ATAK HELİKOPTERİ
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