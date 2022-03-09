VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Çernobil Nükleer Santrali'nde elektrik tamamen kesildi
AB liderleri yarın Ukrayna gündemiyle Paris'te buluşacak
Kar yurdu yeniden etkisi altına aldı: 6 ilde okullar tatil edildi
‘İyiliğin Kadınları' sergide buluştu!
Orbiter, 26 Mart'ta Güneş'e en yakın konumda olacak
İyimser insanlar daha uzun yaşıyor
Torununun torununun çocuğunu gördü!
Yılın ilk eriğinin kilosu 600 TL
Önce ailesinin sonra tüm engellileri sesi oldu
AB: Rusya Ukrayna'yı sivil gözetmeden bombalayacak
Tüketicileri daha ileri seviyede koruyacak yeni düzenlemeye ilişkin detaylar netleşiyor
Ukrayna: Rus işgalciler Kiev'i ele geçirmeye hazırlanıyor
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog Ankara'da
SSB Başkanı Demir'den dikkat çeken çıkış
TEKNOFEST 2022'de İlk Kez Düzenlenen Özel Bir Yarışma: Çip Tasarım Yarışması
Rusya: ABD ekonomik savaş ilan etti
Volkan Tarı Türkiye'de Reklamcılık ve Medya Sektörü Hakkında Açıklamada Bulundu
İstanbul'da okullar tatil edildi
Kanuni sondaj gemisi yeni görev yerinde!
TÜMOSAN üretti: Türk jetleri yerli motorla piste güvenle iniyor
Dünyanın gözü bu zirvede! ''Türkiye sayesinde gerçekleşecek''
Rus limanlarındaki gemiler en kısa zamanda Türkiye'ye gelecek
Başkan Erdoğan'dan '28 Şubat ittifakı' yorumu
09 Mart 2022 Çarşamba 17:00:00 - Güncelleme:09 Mart 2022 Çarşamba 17:00:00

SSB Başkanı Demir'den dikkat çeken çıkış: Türkiye'nin stratejik ürünlerde dışa bağımlılık lüksü olamaz

Kaynak: IHA

ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TOBB ETÜ Endüstri ve Verimlilik Topluluğu Liderlik Kampı'22 programına katıldı. Demir, "Dünyada çatışma bölgelerine baktığınızda etrafınız ateş çemberi. Türkiye'nin kendi kendine yetmek ve güç oluşturmaktan başka alternatifi olmadığını görüyoruz" ifadesinde bulundu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Sahada varsanız varsınız, yoksanız yoksunuz. Türkiye son zamanlarda etrafı ateş çemberi iken attığı adımlar ile ön alamasaydı hem sahada

hem masada köşeye kıstırılmış bir ülke görecektik. Çok şükür bunun olmasına müsaade etmedik" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) Endüstri ve Verimlilik Topluluğu Liderlik Kampı'nın açılış törenine katıldı. Burada öğrencilere seslenen Savunma Sanayii Başkanı Demir, "Çeşitli yarışmalarla, projelerle sizlerin önünü açmaya çalışacağız. Boş söz konuşmak istemiyoruz. Uygulamalar ile hayatta olmak istiyoruz. Yaptığımız işlerle kendimizi göstermek istiyoruz. Savunma sanayiinde bunu hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bugün Türkiye'nin dışa bağımlığını bitirme noktasında çok kararlıyız. Önemli adımlar attık. Dışa bağımlılık diye bir kavramı da aslında kabul etmiyoruz. Tabii ki küresel ortamda çeşitli unsurların tedariki çeşitli şekilde yapılır. Ama Türkiye'nin stratejik ürünlerde, stratejik alanlarda dışa bağımlılık gibi bir lüksü olamaz. Bu konuda kendimize yetmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"Sahada varsanız varsınız, yoksanız yok"

Savunma sanayiinde sahada yer alınması gerektiğini son yaşanan olayların da gösterdiğini belirten Demir, Türkiye'nin kendi yerli ve milli savunmasına daha fazla ağırlık vermesi gerektiğine dikkat çekti. Demir, "Sahada güçlü olmalıyız. Kısa tabirle görmeden görmek, vurmadan vurmak gerekiyor. Çünkü sahanın insafı yok, lüksü yok. Özür dilerim yok. Geri adım yok. Sahada varsanız varsınız, yoksanız yok. Türkiye son zamanlarda etrafı ateş çemberi iken attığı adımlar ile ön alamasaydı hem sahada hem masada köşeye kıstırılmış bir ülke görecektik. Çok şükür bunun olmasına müsaade etmedik. Daha da ileri kabiliyet ve unsurlar ile sahada olup, bunu daha da ileri noktaya taşımak isteriz. Bu konuda da en önemli unsurumuz tabii ki insan kaynağı. İnsan kaynağı deyince de iyi yetişmiş, kendine güvenen, özgüveni yüksek ideali olan insan kaynağı. Onu da sizlerde görüyoruz. Sizler için sürekli şunu söylüyoruz; 'Bir şey insan yapısı ise biz daha iyisini yaparız.' Sizler daha iyisini yaparsınız" şeklinde konuştu.

Programa Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in yanı sıra, TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay ve çok sayıda akademisyen ile öğrenci katıldı.

Etiketler : Savunma Sanayii Başkanı Demir (TOBB ETÜ İsmail Demir
Seyirci heyecanı

Seyirci heyecanı
Mayosuz Hadise

Mayosuz Hadise
Kızlarımın yol arkadaşıyım

Kızlarımın yol arkadaşıyım
Enerjik Serkan

Enerjik Serkan
Yeşilay'ın ‘esnaf elçileri'

Yeşilay'ın ‘esnaf elçileri'
170 bin liralık serum isyanı

170 bin liralık serum isyanı
Bir dizide 8 farklı karakter

Bir dizide 8 farklı karakter
Hayatımda kimse yok

Hayatımda kimse yok
Bebek odası hazırlığı

Bebek odası hazırlığı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER