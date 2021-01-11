SSB Başkanı Demir: TİHA'da ilk teslimat bu yıl yapılacak
Kaynak: AA
SSB Başkanı İsmail Demir, "2021'de Akıncı TİHA'da ilk teslimatlar yapılacak, Aksungur SİHA seri üretimi sürecek, Atak Faz-2'nin ilk teslimatları başlayacak." açıklamasında bulundu.
SSB Başkanı İsmail Demir, "2021'de Akıncı TİHA'da ilk teslimatlar yapılacak, Aksungur SİHA seri üretimi sürecek, Atak Faz-2'nin ilk teslimatları başlayacak." açıklamasında bulundu.
2021'de Hisar-A+ envantere girmeye devam edeceğini kaydeden Demir, "Hisar-O+'nın testleri tamamlanacak ve sistem envantere girmeye hazır hale gelecek." ifadelerini kullandı ve ekledi:
"Bu yıl ilk milli gemi savar füzesi Atmaca, yerli ve milli torpido Akya ve tanksavar silahı Karaok'un ilk teslimatları yapılacak."
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