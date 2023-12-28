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Sporcu gençlerin merakla beklediği TÜGVA DOLUFEST günleri başladı
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28 Aralık 2023 Perşembe 09:11:00 - Güncelleme:28 Aralık 2023 Perşembe 09:11:00

Sporcu gençlerin merakla beklediği TÜGVA DOLUFEST günleri başladı

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TÜGVA DOLUFEST Projesi spor meraklılarıyla girişimcileri bir araya getiriyor. Bugün yapılan lansmanla birlikte 5 gün sürecek etkinliklerde, spor girişimciliği üzerine bir çok konu dolu dolu işlenecek. Katılımcılar program sonunda Youthpass sertifikası alacaklar.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) DOLUFEST Projesi bugün yapılan lansmanla birlikte başladı. TÜGVA ve Ulusal Ajans işbirliğiyle Erasmus Plus Programı kapsamında yapılan proje açılışında, spora ve girişimciliğe meraklı gençler bir araya geldi. Oturumlar halinde düzenlenen programın ilk gününde spor girişimciliğinin temel prensipleri, güncel spor girişimciliği trendleri, başarılı spor girişimcilerinin tecrübeleri konuşuldu.

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci'nin açılış konuşmasıyla başlayan DOLUFEST'in ilk gününde Salcano Bisiklet Yönetim Kurulu Başkanı Salih Akgül "Başarılı Spor Girişimcilerin Tecrübeleri ve İpuçları" konulu bir konuşma yaparak tecrübelerini paylaştı.

Program hakkında konuşan İbrahim Beşinci; "Genel Merkez binamızda 5 gün boyunca dolu dolu geçmesi için düzenlenen bu projenin sonunda genç katılımcılara Youthpass sertifikası da vererek yeni yılı girişimciliğe yeni bir adım atarak tamamlamış olacağız. Buradaki gençlerimizle birlikte 1 Ocak günü buradaki bütün kardeşlerimizi Galata Köprüsü'ne bekliyoruz. Yılın ilk gününde Ayasofya, Sultan Ahmet, Süleymaniye ve Yeni Camii'nde sabah namazının manevi ikliminde buluşup; Galata Köprüsü'ne akın akın yürüyecek, birliğimizi-beraberliğimizi tüm dünyaya göstereceğiz." Dedi.

Etiketler : tügva dolufest spor
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