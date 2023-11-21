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21 Kasım 2023 Salı 08:54:00 - Güncelleme:21 Kasım 2023 Salı 08:54:00

Sınav sorularının FETÖ üyelerine sızdırılması soruşturması: 10 gözaltı

Kaynak: AA

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2014 SPK Uzman Yardımcılığı Sınavına ilişkin FETÖ soruşturmasında 10 gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2014 yılı Sermaye Piyasası Kurulu Uzman Yardımcılığı Sınavı soruşturmasına ilişkin yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2014 yılı Sermaye Piyasası Kurulu Uzman Yardımcılığı Sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ üyelerince yazılı sınav öncesinde erişilen soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespit edildiği belirtildi.

Bunun üzerine, sınav sorularını alarak sınavlarda başarılı olan ve atamalarının yapıldığı belirlenen 4'ü ihraç, 1'i özel sektör çalışanı, 5'i aktif kamu personeli toplam 10 şüphelinin, Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı gözaltına alınmalarına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği aktarıldı.

Etiketler : fetö gözaltı spk
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