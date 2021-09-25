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25 Eylül 2021 Cumartesi 09:44:00 - Güncelleme:25 Eylül 2021 Cumartesi 09:44:00

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu: Adayı açıklarsak paçavrası çıkarılır

Kaynak: Akşam

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"Adayı söylersek paçavrasını çıkarırlar" SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, Millet İttifakı adayının şimdiden açıklanmasının doğru olmayacağını savundu. Karamollaoğlu, “Şimdiden ‘adayımız bu' deseniz, yarın paçavrasını çıkarırlar, her türlü şaibe gündeme gelebilir” dedi.

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakı adayının şimdiden açıklanmasının doğru olmayacağını savundu. DW Türkçe'ye konuşan Karamollaoğlu, "Adayımız seçim sathına girildiğinde açıklanmalı. Şimdiden 'adayımız bu' deseniz, yarın paçavrasını çıkarırlar, her türlü şaibe gündeme gelebilir" dedi.

Etiketler : sp genel başkanı temel karamollaoğlu millet ittifakı millet ittifakı adayı
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