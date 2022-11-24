Sözleşmeliye kadro düzenlemesini Başkan Erdoğan açıklayacak
Kaynak: AA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Kamudaki tüm sözleşmeli personeli kapsayan düzenlemenin son halini Başkan Erdoğan, pazartesi günü Kabine Toplantısının ardından kamuoyu ile paylaşacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Kamudaki tüm sözleşmeli personeli kapsayan düzenleme pazartesi günü Kabine Toplantısı'nda ele alınacak" dedi.
Kamudaki 600 bine yakın sözleşmeli personelin gözü kadro düzenlemesinde.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sürece ilişkin, Kabine Toplantısını işaret etti.
Bakan Bilgin, sözleşmeli personel düzenlemesinin pazartesi günü Kabine Toplantısı'nın gündeminde olacağını söyledi.
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