Sözleşmeliye kadro düzenlemesi Meclis'te! "Geçişler tamamen talebe bağlı olacak"

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, sözleşmeli personele kadro düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş:'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Kadroya geçişler tamamen talebe bağlı olacak



28 Kasım 2022 tarihinden önce sözleşmeli olarak başlayanlar bekleme süresine tabi olmadan, bulundukları kurumlarda memur kadrosuna geçecekler.

Düzenleme yürürlüğe girdikten sonra kamuya giren personel, 3 yıl görev yaptıktan sonra memur kadrolarına atanacak

Diğer kamu personellerinde olduğu gibi belediyelerde yapılan sözleşmelileri de 3+1 sistemine dahil ediyoruz

Sözleşmeli olarak çalışan kamu personelleri 1 ay içinde müracaat ettikleri takdirde atamaları yapılacaktır

Önümüzdeki hafta kanun teklifini görüşmeyi planlıyoruz

(EYT düzenlemesi ne zaman Meclis'e gelecek?) EYT geldikten sonra 10 günlük süre gerekir