Sözleşmeliye kadro düzenlemesi Meclis'te! "Geçişler tamamen talebe bağlı olacak"

Sözleşmeliye kadro düzenlemesi Meclis'te! AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş: Geçişler tamamen talebe bağlı olacak
AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesine ilişkin kanun teklifinin, Meclis Başkanlığına sunulduğunu bildirerek "Kadroya geçişler tamamen talebe bağlı olacak." dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, sözleşmeli personele kadro düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş:'ın açıklamalarından öne çıkanlar...
Kadroya geçişler tamamen talebe bağlı olacak
28 Kasım 2022 tarihinden önce sözleşmeli olarak başlayanlar bekleme süresine tabi olmadan, bulundukları kurumlarda memur kadrosuna geçecekler.
Düzenleme yürürlüğe girdikten sonra kamuya giren personel, 3 yıl görev yaptıktan sonra memur kadrolarına atanacak
Diğer kamu personellerinde olduğu gibi belediyelerde yapılan sözleşmelileri de 3+1 sistemine dahil ediyoruz
Sözleşmeli olarak çalışan kamu personelleri 1 ay içinde müracaat ettikleri takdirde atamaları yapılacaktır
Önümüzdeki hafta kanun teklifini görüşmeyi planlıyoruz
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