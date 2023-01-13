VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsveç hükümeti, Türkiye'ye 4 kişinin iadesinin reddine dair mahkeme kararını aralık ayında onayladı
"Zincir marketlerin fiyat dondurmaya gitmesinin son derece değerli olduğuna inanıyoruz"
Hatay'da 3 bin 800 ton tehlikeli atığın ülkeye girişi engellendi
Karadeniz gazını ana boru hattına bağlayacak toplama haznesi "Çepni" denize indirildi
Hava Kuvvetleri Komutanlığına ilk T-70 tipi helikopter teslim edildi
Altun: Türkiye'nin dış ve milli güvenlik politikaları milletimizin çıkarlarını yansıtır
Sözleşmeliye kadro düzenlemesi Meclis'te! "Geçişler tamamen talebe bağlı olacak"
Tunus'ta Yasemin Devrimi'nin 12'nci yılında muhalefetten sokağa inme çağrısı
Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı 2022'de 297 bin 515 yolcuya hizmet verdi
Adalet Bakanlığı'ndan savcılıklara 'kadına şiddetin önlemesi' genelgesi
TürkAkım ve TANAP'tan Türkiye ve Avrupa'ya toplam 97 milyar metreküp gaz taşındı
Ticaret Bakanlığı klinker ve çimentodaki fiyat artışları için harekete geçti
İtalya, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna ihtilafının çözümüne yönelik çabalarını destekliyor
Yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları bir yılda yüzde 250 arttı
İsveç'teki alçak PKK gösterisine suç duyurusu... Soruşturma başlatıldı
Başkan Erdoğan'dan Rami Kütüphanesi'nin açılışına ilişkin paylaşım
"DHKP/C, TKP/ML, MLKP, MKP'nin kırsal yapılanması bitirildi"
Brent petrolün varil fiyatı 83,60 dolar
Bakan Karaismailoğlu: Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu 22 Ocak'ta açılacak
Borsa güne düşüşle başladı
Örnek bir insan değilim!
İstanbul merkezli 3 ilde operasyon
Alpay'a saygı albümü
Azer Bülbül şarkısını yorumladı
13 Ocak 2023 Cuma 12:06:00 - Güncelleme:13 Ocak 2023 Cuma 12:06:00

Sözleşmeliye kadro düzenlemesi Meclis'te! AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş: Geçişler tamamen talebe bağlı olacak

ABONE OL

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesine ilişkin kanun teklifinin, Meclis Başkanlığına sunulduğunu bildirerek "Kadroya geçişler tamamen talebe bağlı olacak." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, sözleşmeli personele kadro düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş:'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Kadroya geçişler tamamen talebe bağlı olacak

28 Kasım 2022 tarihinden önce sözleşmeli olarak başlayanlar bekleme süresine tabi olmadan, bulundukları kurumlarda memur kadrosuna geçecekler.

Düzenleme yürürlüğe girdikten sonra kamuya giren personel, 3 yıl görev yaptıktan sonra memur kadrolarına atanacak

Diğer kamu personellerinde olduğu gibi belediyelerde yapılan sözleşmelileri de 3+1 sistemine dahil ediyoruz

Sözleşmeli olarak çalışan kamu personelleri 1 ay içinde müracaat ettikleri takdirde atamaları yapılacaktır

Önümüzdeki hafta kanun teklifini görüşmeyi planlıyoruz

(EYT düzenlemesi ne zaman Meclis'e gelecek?) EYT geldikten sonra 10 günlük süre gerekir

Etiketler : sözleşmeli kadro mustafa elitaş
Güzelliğini annesinden almış

Güzelliğini annesinden almış
Ayrılsak da beraberiz

Ayrılsak da beraberiz
Memlekette sanatçı kalmaz!

Memlekette sanatçı kalmaz!
Büyük İskender rolüne aday!

Büyük İskender rolüne aday!
85 bin liralık avize

85 bin liralık avize
14 Şubat'ta 700 bin TL'lik sahnelere dönüş

14 Şubat'ta 700 bin TL'lik sahnelere dönüş
Lily iki yaşına bastı

Lily iki yaşına bastı
Yatırımları çantaya değil gayrimenkule

Yatırımları çantaya değil gayrimenkule
Doğulu kardeşlerin şovu

Doğulu kardeşlerin şovu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX