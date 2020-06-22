MEB duyurdu! Sınav yerleri belli oldu

Sözleşmeli öğretmen adaylarının sözlü sınav yerleri belli oldu
Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sözleşmeli öğretmen adayları için son dakika açıklaması yapıldı. MEB'den yapılan açıklamada, 20 bin sözleşmeli öğretmen kadrosu için başvuru yapan adayların, sözlü sınav merkezlerinin açıklandığı bildirildi. Böylelikle, yanıtı araştırılan '2020 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı?' sorusunun yanıtı belli oldu.
Adaylar, sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerini, e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Sözlü sınavlar, 6-25 Temmuz'da yapılacak. Sözlü sınav sonuçları ise 28 Temmuz'da duyurulacak.
Bu kapsamda sonuçlara itirazlar, 4-7 Ağustos'ta alınacak. Bu itirazların sonuçları 10 Ağustos'ta ilan edilecek.
Atama tercihleri 28-31 Ağustos'ta alınacak, atama sonuçları ise 1 Eylül'de açıklanacak.
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