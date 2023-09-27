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27 Eylül 2023 Çarşamba 10:30:00 - Güncelleme:27 Eylül 2023 Çarşamba 10:30:00

Sözleşmeli er başvurularında süre 1 Ekim'de dolacak

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığının sözleşmeli er temininde başvuru süresi 1 Ekim'de dolacak.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre bu yıl içinde Kara Kuvvetleri Komutanlığına 16 bin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 4 bin 16 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına 2 bin olmak üzere toplam 22 bin 16 sözleşmeli er temini planlandı.

Bu kapsamda Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarının 21 Ağustos'ta başlayan sözleşmeli er temini başvuruları https://personeltemin.gov.tr adresinden 1 Ekim gece yarısına kadar devam edecek.

Etiketler : milli savunma bakanlığı sözleşmeli er başvuru
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