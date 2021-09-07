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07 Eylül 2021 Salı 09:17:00 - Güncelleme:07 Eylül 2021 Salı 09:17:00

Sözleri büyük tepki çekmişti! 'Utanmaz'a sadece uyarı

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CHP, iğrenç hakaret için ‘uyarıyla' yetindi. CHP MYK'sı, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı bir kadına yönelik iğrenç sözleri için ‘uyarılması' talebiyle disiplin kuruluna sevk etti.

CHP MYK'sı, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı uyarı için Merkez Disiplin Kurulu'na sevk etti. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Bolu Belediye Başkanı'nın bir kadın hemşehrisi hakkında yaptığı yakışıksız açıklamalar nedeniyle, uyarılması talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine, MYK'de oybirliği ile karar verdik" ifadelerini kullandı. Akşam'ın haberine göre, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı bir Youtube programında, şu iğrenç ifadaleri kullanmıştı: "Bir açılış yapıyoruz, Bolu'da acelem de var. Bir tesettürlü bayan geldi. 'Tanju Bey bir konu var konuşabilir miyiz' dedi. 'Özel değilse burada konuşabilir misiniz' dedim. 'Sıkıntı yok' dedi. 'Benim bebeğim yok. Bana yardımcı olur musunuz' dedi.

GÜLEREK ANLATMIŞTI

'Hanımefendi ben size nasıl yardımcı olabilirim' dedim. Meğer kadın tüp bebek tedavisi olmak istiyormuş. Tabii öyle konuya böyle girince çevredekiler gülüyor. Benim böyle çok fazla anım var."

Etiketler : CHP MYK Tanju Özcan Merkez Disiplin Kurulu CHP Sözcüsü Faik Öztrak
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