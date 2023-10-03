Azerbaycan, Karabağ'daki sözde Ermeni rejiminin eski "cumhurbaşkanı" Arayik Harutyunyan'ı gözaltına aldı.
03 Ekim 2023 Salı 19:42:00 - Güncelleme:03 Ekim 2023 Salı 19:42:00
Sözde rejimin eski cumhurbaşkanıydı... Harutyunyan gözaltına alındı
Kaynak: İHA
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Azerbaycan, Karabağ'daki sözde Ermeni rejiminin eski "cumhurbaşkanı" Arayik Harutyunyan'ı gözaltına aldı.
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