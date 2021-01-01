  • BIST
    1476.72
  • Dolar
    7,4343
  • Euro
    9,0793
  • Altın
    452,9810
İstanbul
8 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sözcü'den tepki çeken manşet!
Kamu kurumları düğmeye bastı: 100 bin memur alınacak
Mutant koronavirüsün en çok 20 yaş altı grubu etkilediği ortaya çıktı
Ah güzel Fatih
Yavuz Bingöl'den Mehmet Akif Ersoy eleştirilerine yanıt: Ne cahilliğim kaldı ne başka bir şey! Ruhun...
Orhan Baba da aşı olacak
Dilan Çıtak'ın babası İbrahim Tatlıses ile araları iyi
Zeynep Alkan'ın ameliyat sonrası alışveriş keyfi
Rap müziğin genç ismi Sefo'dan yalnızlar için şarkı
Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere yeni yıla yorgun giriyor
Sibel Can: Hayaller gerçeğe dönüşsün
Serdar Ortaç'a 50 liralık dua
Hande Ataizi ve sevgilisi Dinç Aydoğdu 2021'de evlenmek istiyorlar
Puhu kuşu seferberliği
Ev parasını kedilere harcadı! Yardımlarla 200 kedi besliyor
Herkes yolunu gözlüyor
Bugün burçları neler bekliyor? 1 Ocak 2021 Cuma günlük burç yorumları
USS Nimitz uçak gemisi 10 aydır görevdeydi: Pentagon'dan Orta Doğu talimatı
Sokağa çıkma kısıtlaması 80 saat sürecek
Bakan Koca, koronavirüs salgınında son duruma ilişkin verileri paylaştı
Yunanistan'dan provokasyon: Ada birliklerine 'teyakkuz' emri
Tansiyon yükseldi... Savaş gemileri bölgede!
İşte Pınar Gültekin'in babasına "davadan vazgeç" diyen CHP'li...
Skandal sözlere bir tepki daha
01 Ocak 2021 Cuma 13:25:00 - Güncelleme:01 Ocak 2021 Cuma 13:25:00

Sözcü'den tepki çeken manşet! '2020 felaketleri listesi'ne Ayasofya Camii'nin açılışını koydular

ABONE OL

Sözcü Gazetesi, yeni yılın ilk gününde tartışmalara neden olacak bir manşetle çıktı. İslam düşmanlığını bir kez daha gösteren gazete, "2020'nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı" manşetinin altına sıraladığı listede Ayasofya'nın 86 yıl sonra cami statüsüne kavuşasını da koydu. Gazetenin manşeti sosyal medyada büyük tepki topladı.

Yeni yılın ilk gününde Sözcü Gazetesi büyük tepki toplayan bir manşete imza atı. "2020'nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı" manşetiyle okuyucularıyla buluşan gazetenin haberinin detaylarında, dikkatlerden kaçmayan bir ayrıntı vardı.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Deprem, çığ felaketi ve korona gibi felakatlerin sıralandığı kısımda Ayasofya'nın ibadete açılması da felaket olarak gösterildi.

Temmuz 2020'nin felaketi olarak gösterilen kutucukta, "Yıllarca müze olarak hizmet veren İstanbul'daki Ayasofya Camii 86 yıl sonra ibadete açıldı. Dünya tepki gösterdi." ifadelerine yer verildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ibadete açılan Ayasofya Camii, İslam aleminde büyük bir sevince neden olurken, Amerika ve Avrupa'dan Türkiye'ye karşı tepki sesleri yükselmişti.

Etiketler : ayasofya camii sözcü suudiarabistan yeni yıl
Betül Demir: Yemek yapmayı bilmem

Betül Demir: Yemek yapmayı bilmem
Feyza Çıpa'dan ayrılan Kutsi ilişkisini artık saklamıyor

Feyza Çıpa'dan ayrılan Kutsi ilişkisini artık saklamıyor
Sevgilisinden ayrıldığını duyurdu

Sevgilisinden ayrıldığını duyurdu
Klarnetin ustası Mustafa Kandıralı'ya veda

Klarnetin ustası Mustafa Kandıralı'ya veda
Demet Akalın'ın kızı Hira bebek arabasında

Demet Akalın'ın kızı Hira bebek arabasında
Tuba Ünsal ile Cemal Hünal'ın film çekimlerinden tablo gibi görüntüler

Tuba Ünsal ile Cemal Hünal'ın film çekimlerinden tablo gibi görüntüler
Murat Dalkılıç Hande Erçel'in hayalini yaşatacak

Murat Dalkılıç Hande Erçel'in hayalini yaşatacak
Müjgan Ferhan Şensoy ve eşi Cem Öğet'ün kapıda kahve keyfi

Müjgan Ferhan Şensoy ve eşi Cem Öğet'ün kapıda kahve keyfi
CZN Burak ve Nusret'in Dubai'de kıyasıya rekabeti

CZN Burak ve Nusret'in Dubai'de kıyasıya rekabeti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER