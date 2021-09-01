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01 Eylül 2021 Çarşamba 15:05:00 - Güncelleme:01 Eylül 2021 Çarşamba 15:28:00

Sözcü'den skandal manşet

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Sözcü gazetesi, “Atatürk'ü anmayan Diyanet, protokolde hızla yükseliyor!” manşetiyle çıktı. Diyanet İşleri Başkanlığı konusundaki rahatsızlığını her fırsatta çeşitli bahanelerle dile getiren Sözcü, Diyanet'in “Atatürk'ü anmadığını” öne sürdü; ancak Sözcü'nün kendi internet sitesinde yer alan bir haber gerçeği ortaya çıkardı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili rahatsızlığını çeşitli sebeplerle sık sık dile getirmekten geri durmayan Sözcü gazetesi, 1 Eylül 2021 tarihli sayısında "Atatürk'ü anmayan Diyanet, protokolde hızla yükseliyor!" manşetiyle çıktı.

Diyanet İşleri Başkanlığının kurumsal sayfasından edinilen bilgilere göre; 23 Nisan, 30 Ağustos, 29 Ekim ve 10 Kasım gibi milli günlerde yapılan paylaşımların tamamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anıldığı görüldü.

30 Ağustos mesajı Sözcü'de de yayımlandı

Diyanet İşleri Başkanlığının 30 Ağustos Zafer Bayramı için yayımladığı mesajda yer alan "Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bu zaferi bize armağan eden kurtuluş mücadelemizin bütün kahramanlarını şükran ve minnetle yâd ediyoruz." ifadeleri, Diyanet'in "Atatürk'ü anmadığını" iddia eden Sözcü gazetesinin internet sitesinde de yer aldı.

23 Nisan mesajı

23 Nisan 2021'de Diyanet'in resmî Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "TBMM'nin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü (...) rahmet ve minnetle yâd ediyoruz." ifadesine yer verildi.

10 Kasım mesajı

Diyanet İşleri Başkanlığının 10 Kasım 2020 tarihinde yayımladığı mesajda ise şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyetimizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü dar-ı bekaya irtihalinin 82. yılında saygı ve rahmetle anıyor; geçmişten günümüze vatan ve mukaddesat yolunda canını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle yâd ediyoruz."

Etiketler : Diyanet İşleri Başkanlığı Sözcü gazetesi Diyanet 30 Ağustos Zafer Bayramı
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