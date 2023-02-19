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19 Şubat 2023 Pazar 10:35:00 - Güncelleme:19 Şubat 2023 Pazar 10:35:00

Sözcü'den algı operasyonu... Yalanı AK Partili Hamza Dağ deşifre etti! "Hiç mi utanmanız yok"

Kaynak: AKŞAM GAZETESİ

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Sözcü Gazetesi, 2013'te Hatay'da 6 mahalleyi riskli alan ilan eden kararın 2022'de Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kaldırıldığını iddia etti. Yalanı AK Partili Hamza Dağ deşifre etti: “Kararı, CHP'ye yakın sol örgütler manipüle etti, mahkeme kaldırdı. Hiç mi utanmanız yok!”

Sözcü Gazetesi, dünkü manşetinde hükümetin 2013'te Hatay İskenderun'daki 6 mahalleyi riskli alan ilan ettiğini, 2022'de ise Başkan Erdoğan'ın o kararı kararname ile kaldırdığını iddia etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, süreci madde madde anlatarak Sözcü'nün yalanını deşifre etti:

Türkiye'de muhalefetin yalan siyasetini uygulama biçimine bugün de İskenderun'daki 'riskli alan' konusuyla şahitlik ediyoruz.

Yeni algı girişiminin maşası ise; bugünkü(dün) manşeti ile Sözcü Gazetesi.

2013'te Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bölgeyi riskli alan olarak belirliyor.

CHP'nin mütemadiyen temasta olduğu sol örgütler 'rant var' diyerek vatandaşlarımızı manipüle ediyor.

Muhtarların ve hak sahiplerinin verdiği dilekçeler sonucunda süreç mahkemeye taşınıyor.

Mahkeme 'riskli alan' kararını iptal ediyor. Cumhurbaşkanımız da mahkemenin kararına uygun olanı yapıyor.

Olay bu kadar açık ve netken hala yalan söyleyerek neyi amaçlıyorsunuz? Hiç mi utanmanız yok?

CUMHURİYET'İN YALANI

Önceki gün de Cumhuriyet gazetesi, "5'li çete AK Parti MYK toplantısı'na katıldı" iddiasında bulunmuştu. MYK toplantısının katılımcılarının belli olduğunu hatırlatan Hamza Dağ, "Bu isimlerin dışında herhangi bir katılım olmamıştır. Milletin gündemini yalanla meşgul etmeyin" diyerek tepki göstermişti.

Etiketler : sözcü algı operasyonu hatay riskli alan hamza dağ cumhuriyet gazetesi

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