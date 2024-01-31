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31 Ocak 2024 Çarşamba 19:46:00 - Güncelleme:31 Ocak 2024 Çarşamba 19:46:00

Söz verildi, yapıldı: Deprem bölgesindeki çelik köy evlerinin ilk etabı teslime hazır

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde inşası süren çelik köy evlerinin ilk etabı 6 Şubat'ta hak sahiplerine teslim edilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından, yapımı tamamlanan çelik köy evlerine ilişkin görüntüleri paylaşarak, "Çelik köy evlerimizin ilk etap teslimine başlıyoruz. Son 6 gün" açıklamasını yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem bölgesindeki rezerv alanlarda 207 bin bağımsız bölümün yapımını sürdürüyor. Şehir merkezlerinde 50 bin konut, köylerde ise 50 bin çelik köy evi olmak üzere toplam 307 bin konutun yapımı devam ediyor.

Depreme dayanıklı çelik köy evleri, bazı bölgelerde tek, bazı bölgelerde ahırlı ve 2 katlı olarak yapılacak.

Etiketler : çelik ev teslimi deprem konutu Kahramanmaraş evleri köy evi Bakan Özhaseki
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