Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na cevap: Bizi yine şaşırtmadın

Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na cevap: Bizi yine şaşırtmadın

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kılıçdaroğlu; 2 gün PKK'nın ipini bekledin, Bizi yine şaşırtmadın. Sizin bu devletle bir meseleniz var.

Yapılan saldırıyı ilk önce adamların DEAŞ'a yıktı, tutmayınca adamların 'cinnet geçiren bir kadın Polis' yalanına sarıldı." ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Soylu, "PKK'nın açıklamasını referans alıp, kabul ettiği teröristlerle ilgili henüz sonucu çıkmamış raporların üzerinden terör örgütünü ve utanılacak parti raporunu korumaya alıyorsun." dedi.

Soylu mesajında, "6'lı masada sıkıştın, PKK'ya sığındın, Yazıklar olsun..." ifadelerini kullandı.