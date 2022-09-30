Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na cevap: Bizi yine şaşırtmadın
Kaynak: TRT Haber
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap verdi. Kılıçdaroğlu'nun, Mersin'deki teröristin DNA raporu ile ilgili açıklamalarına tepki gösteren Soylu, "Bizi yine şaşırtmadın" dedi.
Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kılıçdaroğlu; 2 gün PKK'nın ipini bekledin, Bizi yine şaşırtmadın. Sizin bu devletle bir meseleniz var.
Yapılan saldırıyı ilk önce adamların DEAŞ'a yıktı, tutmayınca adamların 'cinnet geçiren bir kadın Polis' yalanına sarıldı." ifadelerine yer verdi.
İçişleri Bakanı Soylu, "PKK'nın açıklamasını referans alıp, kabul ettiği teröristlerle ilgili henüz sonucu çıkmamış raporların üzerinden terör örgütünü ve utanılacak parti raporunu korumaya alıyorsun." dedi.
Soylu mesajında, "6'lı masada sıkıştın, PKK'ya sığındın, Yazıklar olsun..." ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu;— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) September 29, 2022
İki gün PKK'nın ipini bekledin.
Bizi yine şaşırtmadın.
Sizin bu devletle bir meseleniz var.
Yapılan saldırıyı ilk önce adamların
DEAŞ'a yıktı.
Tutmayınca adamların "cinnet geçiren bir kadın Polis" yalanına sarıldı.
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