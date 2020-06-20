20 Haziran 2020 Cumartesi 11:54:00 - Güncelleme:20 Haziran 2020 Cumartesi 11:54:00
Soylu'dan Bingöl'de deprem sonrası çalışmalara ilişkin açıklama
Kaynak: AAA
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İçişleri Bakanı Soylu, "4 binin üzerinde çadır sadece Bingöl'e sevk edildi. Kızılayımız 30 bin 650 öğün sıcak yemek dağıttı. Bingöl'de 1127 ağır hasarlı şu ana kadar tespit edilmiş bağımsız bölüm var." açıklamalarında bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bingöl'deki depreme ilişkin, "4 binin üzerinde çadır sadece Bingöl'e sevk edildi. Kızılayımız 30 bin 650 öğün sıcak yemek dağıttı. 1127 ağır hasarlı şu ana kadar tespit edilmiş bağımsız bölüm var. 31 orta hasarlı, 2 bin 674 az hasarlı, 151 yıkık, bağımsız bölüm var. 92 de acil yıkılacak olan bağımsız bölüm var." açıklamalarında bulundu.
- Soylu'dan Bingöl'de deprem sonrası çalışmalara ilişkin açıklama
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