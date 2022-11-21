Soylu ve Özer'den şehit öğretmenin ailesine taziye ziyareti
Kaynak: AA-İHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, terör örgütü PKK/YPG'nin Karkamış'a gerçekleştirdiği roket-havan saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Ayşenur Alkan'ın ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.
Soylu ve Özer, Karkamış ilçesindeki temaslarının ardından Nizip ilçesine bağlı Fevkani Mahallesi'ndeki 1 No'lu taziye evine gelerek, terör saldırısında yaşamını yitiren Alkan'ın babası Mustafa Alkan ve yakınlarına başsağlığı diledi.
Bakanlar Soylu ve Özer'e, Vali Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile diğer ilgililer eşlik etti.
- Soylu ve Özer'den şehit öğretmenin ailesine taziye ziyareti
- Türkiye'den Endonezya'ya taziye mesajı
- İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
- İletişim Başkanlığı yayınladı: İşte haftanın yalan haberleri
- TSK misliyle karşılık veriyor: Şehit isimleri obüs mermisinde
- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu operasyonlarımız devam edecek