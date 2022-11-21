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21 Kasım 2022 Pazartesi 20:48:00 - Güncelleme:21 Kasım 2022 Pazartesi 20:48:00

Soylu ve Özer'den şehit öğretmenin ailesine taziye ziyareti

Kaynak: AA-İHA

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, terör örgütü PKK/YPG'nin Karkamış'a gerçekleştirdiği roket-havan saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Ayşenur Alkan'ın ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Soylu ve Özer, Karkamış ilçesindeki temaslarının ardından Nizip ilçesine bağlı Fevkani Mahallesi'ndeki 1 No'lu taziye evine gelerek, terör saldırısında yaşamını yitiren Alkan'ın babası Mustafa Alkan ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Bakanlar Soylu ve Özer'e, Vali Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile diğer ilgililer eşlik etti.

Etiketler : İçişleri Bakanı Bakanlar Soylu terör saldırısı Süleyman Soylu
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