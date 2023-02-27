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27 Şubat 2023 Pazartesi 23:47:00 - Güncelleme:27 Şubat 2023 Pazartesi 23:47:00

Soylu ve Akar Hatay'da koordinasyon toplantısına katıldı

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Hatay'daki AFAD Koordinasyon Merkezinde toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hatay Valisi Rahmi Doğan ve İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı da yer aldı.

Etiketler : Hatay AFAD Deprem

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