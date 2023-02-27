Soylu ve Akar Hatay'da koordinasyon toplantısına katıldı

Soylu ve Akar Hatay'da koordinasyon toplantısına katıldı

Toplantıda, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hatay Valisi Rahmi Doğan ve İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı da yer aldı.