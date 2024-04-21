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21 Nisan 2024 Pazar 20:03:00 - Güncelleme:21 Nisan 2024 Pazar 20:03:00

Soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da Filistinli bir kadını katletti

Kaynak: AA

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İşgalci İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistinli bir kadını katletti.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" iddiasıyla Filistinli bir kadını vurarak öldürdü.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki El-Hamra askeri kontrol noktasında "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" iddiasıyla Tubas kenti sakini 40 yaşındaki Filistinli kadın Menal Fazı Savafeta'ya ateş açtı.

İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle ilk yardım ekibinin müdahale edemediği Filistinli kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Batı Şeria'ya bağlı kentleri Ürdün Vadisi'ne bağlayan kavşakta İsrail askerlerinin konuşlandığı El-Hamra askeri kontrol noktası bulunuyor.

Etiketler : israil batı şeria filistin
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