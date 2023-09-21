Soykırıma karşı Türk insanlığı

Karabağ'daki 30 yıllık işgali 44 günde bitiren Azerbaycan, Ermeni çetelerine karşı başlattığı antiterör operasyonunu da 24 saat dolmadan zaferle tamamladı. Pes eden Erivan, Bakü'nün tüm taleplerini kabul etti.

Azerbaycan, Dağlık Karabağ bölgesindeki işgali 2020'de başlattığı "Demir Yumruk" operasyonu ile 44 günde zaferle kazanırken, bölgedeki Ermeni grupları son günlerde tansiyonu yükseltti. Verdiği 9 şehit ile sabrı taşan Azerbaycan 19 Eylül'de düğmeye basarak, antiterör operasyonu başlatmıştı. Ermenistan silahlı güçlerine hedeflerin yerle bir edildiği 24 saatin ardından Erivan yönetimi pes ederek, Bakü'yle her anlaşmaya razı olduklarını açıkladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'daki silahlı oluşumlarının dağıtılması ve tamamen silahsızlandırılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurarak, dün saat 13.00 itibarıyla ateşkesin sağlandığını açıkladı. Buna göre anlaşmaya ilişkin şu maddeler devreye girecek:

SİLAHLARI BIRAKACAKLAR

"Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde bulunan Ermenistan silahlı birlikleri ve yasa dışı Ermeni silahlı grupları silah bırakacak, savaş mevzileri ve istihkamlar terk edilerek tamamen silahsızlandırılacak. Ermenistan silahlı birlikleri Azerbaycan topraklarından çekilecek, yasa dışı Ermeni silahlı grupları feshedilecek. Paralel olarak tüm silah, mühimmat ve ağır araçlar teslim edilecek. Bu süreçler, Rus Barış Gücü ile koordineli bir şekilde yürütülecek."

Azerbaycan, bugün Yevlah şehrinde Karabağ'daki Ermeni nüfusunun temsilcileri ile yeniden müzakere toplantı yapılacağını açıkladı.

ERDOĞAN TELEFONDA ALİYEV İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü. Azerbaycan'ın başlattığı operasyondaki son duruma ilişkin bilgi alan Erdoğan, Aliyev'e Türkiye'nin Azerbaycan'a gönülden desteğini bir kez daha ifade etti. Bu arada Aliyev, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda BM'deki konuşmasında Azerbaycan'a desteğini ifade eden Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

ERMENİLER DE VATANDAŞIMIZDIR

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ulusa sesleniş konuşması yaptı: "Azerbaycan, düşmanı layığınca cezalandırdı. 2020'de imzalanan ortak bildiriye aykırı olarak Ermenistan 3 yıl askeri güçlerini Karabağ'dan çekmedi. Sivil halkın korunması için gerekli talimatlar verildi. Karabağ, Azerbaycan toprağıdır ve bunu bütün dünya biliyor. Karabağ'da yaşayan Ermeniler de bizim vatandaşlarımızdır, bütün hakları temin edilecektir. Topraklarımıza göz dikenler her zaman 'demir yumruğun' yerinde olduğunu anlasınlar."

KATLİAMLA GELDİLER İNSANLIKLA GİTTİLER

Karabağ'da çifte zafer kazanan Azerbaycan, 30 yıl önce soykırımla Hocalı'ya yerleştirilen Ermenilerin insani koşullarda ülkelerine dönmelerini sağladı. Hocalı'da 1992'de soykırım yapan Ermenilere Azerbaycan Türkleri insanlık dersi verdi. Toplu halde yollara düşen Ermeniler, zamanında katliam yaptıkları Hocalı'dan ayrılmaya başladı.Rus Barış Gücü, bin 49'u çocuk olmak üzere 2 binden fazla sivilin tahliye edildiğini kaydetti.

RUSYA: KARABAĞ AZERBAYCAN TOPRAĞIDIR

Batı'ya yaklaşan Ermenistan'a bir darbe de Rusya'dan geldi. Rusya Güvenlik Konseyi Yardımcısı Dmitri Medvedev, Paşinyan'ı hedef alarak, "NATO ile flört etmeye başladı, bakalım onu nasıl bir kader bekliyor" dedi. Kremlin Sözcüsü Peskov, ise Azerbaycan'ın kendi toprağında operasyon yaptığını söyledi.

RUS ASKERLERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da Rus Barış Gücünü taşıyan araca ateş açılması sonucu araçtaki askerlerin hayatını kaybettiğini bildirdi. Rusya ile ortak soruşturma başlatıldığı belirtildi. Kaç askerin öldüğü ve ateşi kimin açtığı açıklanmadı. Bu arada Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.