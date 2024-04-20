Soykırıma destek vetosu

ABD, Filistin'i tanıma tasarısını veto ederek 'iki devletli çözüm' politikasını terk etti, çözümü 'İsrail onayına' bağladı. İngiltere ve İsviçre, soykırıma destek vetosuna 'çekimser' destek verdi.

5 daimi ve 10 geçici üyesi bulunan 15 üyeli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yapılan oylamada 12 üye (Rusya, Çin, Fransa, Cezayir, Malta, Ekvator, Guyana, Slovenya, Sierra Leone, Mozambik, Güney Kore ve Japonya) 'evet' oyu kullanırken, ABD 'veto' etti, daimi üye İngiltere ile geçici üyelerden İsviçre çekimser kaldı.

ÇEKİMSER OY DA ENGEL

BMGK'da Filistin'in devlet olarak kabulü için 5 daimi üyeden hiçbirinin 'hayır' oyu kullanmaması, ayrıca geçici üyelerden de 4 'evet' daha alınması gerekiyordu.

ABD'nin vetosu ve İngiltere'nin 'çekimser' kalması, tasarının kabul edilmemesini sağladı.

BMGK geçici üyesi Cezayir tarafından verilen karar tasarısında, "BM Genel Kurulu'na Filistin'in tam üye olarak kabul edilmesi tavsiye edilir" ifadesi yer alıyordu.

ABD ÜYELERE BASKI YAPTI

A.A. Washington muhabiri Şerife Çetin, oylama öncesi ABD'nin 'tek başına veto etmiş' olmamak için, konsey üyelerine 'çekimser oy kullanma baskısı' yaptığı iddialarını aktardı.

CNN Türk Washington Temsilcisi Yunus Paksoy da, X hesabından, ABD yönetiminin Biden döneminde, "Filistin'de iki devletli çözüm" politikasından, "İsrail ile müzakereden sonra iki devletli çözüm" söylemine geçtiğine işaret etti.

İSRAİL ELÇİSİ HAKARET ETTİ

ABD'nin BM büyükelçi yardımcısı Robert Wood da, Filistin devletine giden yolda İsrailliler ve Filistinliler arasında yapılacak müzakerelerden başka bir yol olmadığına inandıklarını söyledi.

İsrail ise "Filistin devletinin tanınmasını reddettiklerini" defalarca açıklamıştı.

İsrail'in BM Büyükelçisi Gilad Erdan, BMGK'da yaptığı konuşmada Konsey'e yönelik ağır hakaretlerde bulunmaktan kaçınmaması dikkat çekti.

Erdan, "Eğer bu karar geçerse artık Güvenlik Konseyi olarak değil 'terör konseyi' olarak anılmalı. BM kendini terörizme adadı" ifadelerini kullandı.

İsrail temsilcisi ayrıca, Filistin Yönetimi'ni 'herhangi bir statüyü hak etmeyen soykırım yanlısı bir varlık' olarak nitelemekten çekinmedi.

BMGK üyeleri hakaretleri dinlemekle yetindi.

'İSRAİL DE BM KARARIYLA KURULDU'

BM Filistin Özel Temsilcisi Ziad Ebu Amr ise ABD'nin yeni politikasına tepki göstererek, "Filistin devletinin tanınmasının BM kararıyla değil müzakereler yoluyla gerçekleşmesi gerektiğini söyleyenlere şunu söylüyoruz: İsrail Devleti nasıl kuruldu? Bu bir BM kararıyla, 181 sayılı kararla kurulmadı mı?" diye sordu.

193 ÜLKEDEN 137'Sİ TANIYOR

BM üyesi 193 ülkeden 137'si halen Filistin Devleti'ni tanıyor.

AB üyelerinden İsveç, Polonya, Macaristan, Romanya, Çekya, Bulgaristan ve Kıbrıs Rum Yönetimi Filistin'i devlet olarak tanırken, İspanya, İrlanda, Malta ve Slovenya ile Belçika, Norveç ve Portekiz de bu konuda 'ortak karar almaya' hazırlanıyor. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Filistin'i tanımayı düşünen AB üyelerine 'birlikte hareket etmeleri' çağrısında bulunmuştu.

BM'DE GÖZLEMCİ DEVLET

Filistin, 2011'de de BM'ye tam üyelik başvurusu yapmış ancak BMGK'de gereken desteği alamamıştı.

Kasım 2012'de BM Genel Kurulu'nda 'üye olmayan gözlemci devlet' statüsüne yükseltilen Filistin, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından da 'taraf devlet' olarak kabul edilmişti.