Sosyal yardım alan çocuklar için Kur'an kursu desteği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında, Bakanlık binasında "4-6 Yaş Kuran Kursu Desteği Programı" protokolü imza töreni düzenlendi.

Bakan Yanık, burada yaptığı konuşmada, imzalanan protokolün sosyal yardımlardan yararlanan hanelerde bulunan ve Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı 4-6 yaş grubu Kuran kurslarında eğitim alan çocukların beslenme, temizlik ve eğitimlerine yönelik materyallerin temini için nakdi destek sağlama amacı taşıdığını söyledi.

Kuran kurslarının çocukluk hatıraları arasında özel bir yer tuttuğunu belirten Yanık, şöyle devam etti:

"Rengarenk çiçekli, işlemeli ya da bembeyaz tülbentlerimizle, bembeyaz takkelerimizle elifba cüzlerini göğsümüzde sımsıkı tutarak adeta gökyüzünden yeryüzüne inmiş melekler gibi mahalle camilerine koştuğumuz Kuran kursları hafızalarımızda yer etmiş ortak değerimizden birisi. Çocukluğun masalsı atmosferi içinde bir lokma ekmek yere düşse onu yerden alıp üç kere öpüp başımıza koyduğumuz o güzellikler dünyası bugün de yaşatılmayı ve aktarılmayı hak ediyor. Bugün, bütün dünyanın özlemini çektiği sevgi, anlayış, barış, adalet, paylaşma, dayanışma, doğruluk, nezaket, iyilik ve güzellik çocukluğumuzun elifba cüzlerinde bizi beklemektedir. Kuran-ı Kerim'in iyilik ve güzellik aşılayan aydınlığından, insanlığın merhamet zirvesi Peygamberimiz Hz. Muhammed'in sevgi ve dayanışma yolundan ayrılmamak da maddi imkanları bölüşmek kadar önemlidir."

"SOSYAL DEĞERLERİMİZİ YAŞAMAK VE YAŞATMAK BAKIMINDAN BÜTÜN GÜCÜMÜZÜ KULLANACAĞIZ"

Bakan Yanık, çocukların geleceğin dünyasına hazırlanmaları ve çağın gereklerine uygun olarak bilimin ve aklın ışığında, dünyayla rekabet edebilecek donanıma sahip bireyler olarak yetiştirmekle yükümlü olunduğunu vurguladı.

Çocukların matematik, fen, coğrafya, yabancı diller, resim, müzik, güzel sanatlar öğreneceğini, en iyi okullara gideceğini ve teknolojinin bütün imkanlarından faydalanacağını dile getiren Yanık, şöyle konuştu:

"Bununla beraber, çocuklarımızın maneviyattan uzak kalmamaları da bizim temel vazifemizdir. Bu protokol sayesinde ekonomik bakımdan dezavantajlı ailelerin, 4-6 yaş Kuran kursuna devam edebilecek çağdaki çocuklarının, resmi Kuran kursuna kayıt ettirilmeleri halinde, velinin ödemekle mükellef olduğu giderleri, Bakanlığımızca doğrudan Diyanet İşleri Başkanlığımıza ödeyeceğiz. Protokol çerçevesinde her bir çocuk için aylık 150 lira olmak üzere kararlaştırılan nakdi destek tutarını 12 ay boyunca, aylık olarak Diyanet İşleri Başkanlığımıza aktaracağız. Protokol, 5 yıl süreyle geçerli olacak. Bu yardım programı, maddi imkansızlıkları nedeniyle çocuğunu Kuran kursuna gönderemeyen vatandaşlarımıza, çocuklarını milli ve manevi değerlerle donanmış olarak eğitim öğretim hayatına hazırlamalarına destek olacağız."

Bakan Yanık, Türkiye Yüzyılı'nın hem maddi hem de manevi olarak her alanda zenginleşen bir yüzyıl olacağına işaret etti.

Yanık, "Maddi yoksunluklar yüzünden boynu bükük, kalbi kırık kimse kalmasın diye ekonomik anlamda bütün imkanlarımızı nasıl seferber ediyorsak, bizi inanç köklerimize, manevi özümüze, tarih ve kültürümüze bağlayan sosyal değerlerimizi yaşamak ve yaşatmak bakımından da bütün gücümüzü kullanacağız." ifadelerini kullandı.

- PROGRAMLA KURAN-I KERİM'İN ÇOCUKLARA 5 TEMEL GELİŞİM ALANINDA ÖĞRETİLMESİ HEDEFLENİYOR

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da her yaş grubundan öğrencinin cami ve Kur'an kurslarına gelebilmesi, çocuklarının din eğitimi ihtiyacının karşılanmasına yönelik vatandaşların Başkanlığa ve müftülüklere müracaatları gibi gerekçelerden hareketle din eğitiminde yaş sınırlamasının kaldırılmasıyla değerler eğitimini esas alan "Kuran Kursları Öğretim Programı (4-6 Yaş Grubu)" hazırlandığını söyledi.

Söz konusu programla sevgi, saygı, yardımlaşma, iyilik, adalet, sorumluluk, doğruluk ve sabır gibi temel değerleri çocuklara tanıtarak, onların insan olarak en iyiye ulaşmalarını sağlamanın ve çocukları iyi ahlaki özelliklerle donatmanın amaçlandığını vurgulayan Erbaş, "Bunun yanında çocuklara, dinimizin temel kaynağı olan Kuran-ı Kerim'i ses ve şekil olarak kendi seviyelerinde tanıtmak ve gerçekleştirilen etkinliklerle onları 5 temel gelişim alanında bilişsel, sosyal-duygusal, motor, dil, öz bakım gibi alanlarda desteklemek de programın temel hedefleri arasındadır." diye konuştu.

Erbaş, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında uygulamaya konulan "Kur'an Kursları Öğretim Programının (4-6 Yaş Grubu)" 192 bin öğrenciyle eğitim öğretim faaliyetlerine devam ettiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Bakan Yanık ve Erbaş, işbirliği protokolünü imzaladı.