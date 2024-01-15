Sosyal medyadan provokatif paylaşım yapan 18 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yurt dışında olduğu belirlenen 133 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını belirtti.

Şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize ve Pençe Kilit Harekât bölgesine yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı olarak Bölücü Terör Örgütünü (BTÖ) öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan şu ana kadar 1️⃣7️⃣0️⃣ hesap yönetici ve kullanıcısı şüpheli tespit... pic.twitter.com/BTKPibE41A — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 15, 2024

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele, Güvenlik Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında yurt içinde tespit edilen 37 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarda 18'inin yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, 19 şüpheliyle ilgili çalışmaların devam ettiğini kaydetti.