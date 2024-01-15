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15 Ocak 2024 Pazartesi 08:12:00 - Güncelleme:15 Ocak 2024 Pazartesi 08:12:00

Sosyal medyadan provokatif paylaşım yapan 18 kişi yakalandı

Kaynak: TRT Haber

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Sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı olarak bölücü terör örgütünü öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan şu ana kadar 170 hesap tespit edildi. Yurt içindeki 18 kişi yakalandı. Yurt dışındaki 133 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yurt dışında olduğu belirlenen 133 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele, Güvenlik Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında yurt içinde tespit edilen 37 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarda 18'inin yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, 19 şüpheliyle ilgili çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Etiketler : sosyal medya provokatif paylaşım ali yerlikaya mehmetçik şehit
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