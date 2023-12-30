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Sosyal medyadan küfürlü video yayımlayan şüpheli yakalandı: "Gereği yapıldı!"
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30 Aralık 2023 Cumartesi 16:30:00 - Güncelleme:30 Aralık 2023 Cumartesi 16:30:00

Sosyal medyadan küfürlü video yayımlayan şüpheli yakalandı: "Gereği yapıldı!"

Kaynak: AA

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Ertelenen Süper Kupa finalinin ardından sosyal medyadan küfürlü video yayımlayan şüpheli Samsun'da yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki Turkcell Süper Kupa maçının ertelenmesi sonrası sosyal medyada yayınlanan küfürlü video nedeniyle şüpheli A.Y'nin gözaltına alındığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Gereği yapıldı-4" başlığıyla yaptığı paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Süper Kupa finalinin ertelenmesi sonrası sosyal medya platformu (X) üzerinden yayınlanan küfürlü video nedeniyle A.Y. adlı şahıs 'Halkı Kin Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçundan Samsun'da gözaltına alınmıştır.

Halkımız arasında nifak tohumları eken, başka halklara hakaret eden, milli, manevi ve dini değerlerimizi aşağılayanlar bir bir adalete teslim edilecektir."

Etiketler : Süper Kupa Samsun video yayımı KÜFÜR
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