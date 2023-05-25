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25 Mayıs 2023 Perşembe 18:52:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2023 Perşembe 18:52:00

Muhammed Yakut hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Kaynak: AA

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Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma başlatılan Muhammed Yakut'la ilgili kırmızı bülten kararı çıkarıldı.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma" suçlarından soruşturma başlatılan Muhammed Yakut'la ilgili kırmızı bülten kararı çıkarıldı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıda, savcılığın Muhammed Yakut hakkında "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma" suçlarından kırmızı bülten çıkarılmasının istendiği hatırlatıldı.

Bu talebe istinaden Interpol-Europol Daire Başkanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde Yakut hakkında Interpol Genel Sekreterliğince yayımlanan kırmızı bültenin bir sureti Başsavcılığa gönderildi.

Yazıda ayrıca, "Adı geçenin yer tespitinin yapılarak ülkemize iadesi amaçlı tutuklanması için başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinin Interpol birimleriyle iletişime geçilmiştir. Cevap alınması durumunda ivedi olarak bilgi verilecektir." ifadelerine yer verildi.

Olayın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada suç içerikli video paylaşımları yaptığı gerekçesiyle Muhammed Yakut hakkında soruşturma başlatmıştı.

Yakut hakkında "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma" suçlarından 6 Mayıs'ta tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkaran savcılık, şüpheli ile ilgili kırmızı bülten talebini Adalet Bakanlığına göndermişti.

Soruşturma kapsamında ayrıca Yakut'a bilgi, belge ve video temin ettiği iddiası üzerine gözaltına alınan gazeteci Can Tanrıyar'ın, şüpheli Yakut'la birlikte bir kişiye yönelik "nitelikli yağmaya teşebbüs" eyleminde bulunduğu belirtilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tanrıyar, 29 Nisan'da "kişisel verileri ele geçirme veya yayma" ve "yağmaya teşebbüs" suçlarından tutuklanmıştı.

Etiketler : Muhammed Yakut emniyet İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İçişleri Bakanlığı
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