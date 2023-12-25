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25 Aralık 2023 Pazartesi 09:57:00 - Güncelleme:25 Aralık 2023 Pazartesi 09:57:00

Sosyal medyada Türk ordusuna hakaret eden kişi yakalandı

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu üzerinden Türk ordusuna, askerine hakaret eden kişinin Antalya'da yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya paylaşımından "Gereği yapıldı!" notuyla açıkladı.

Açıklamasında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışma sonrası; sosyal medya platformu Twitter(X)'da Kahraman Ordumuza, Askerimize dil uzatan, hakaret eden O.K. isimli şahıs Antalya Güvenlik Şube Müdürlüğümüz tarafından yakalandı. Halkımızın arasına nifak tohumları ekmek isteyen, kutsal değerlerimize hakaret edenler Yüce Türk adaleti önünde hesap vermeye devam edecek" ifadeleri yer aldı.

Etiketler : ali yerlikaya asker ordu sosyal medya hakaret
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