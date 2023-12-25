Sosyal medyada Türk ordusuna hakaret eden kişi yakalandı
Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu üzerinden Türk ordusuna, askerine hakaret eden kişinin Antalya'da yakalandığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya paylaşımından "Gereği yapıldı!" notuyla açıkladı.
Açıklamasında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışma sonrası; sosyal medya platformu Twitter(X)'da Kahraman Ordumuza, Askerimize dil uzatan, hakaret eden O.K. isimli şahıs Antalya Güvenlik Şube Müdürlüğümüz tarafından yakalandı. Halkımızın arasına nifak tohumları ekmek isteyen, kutsal değerlerimize hakaret edenler Yüce Türk adaleti önünde hesap vermeye devam edecek" ifadeleri yer aldı.
GEREĞİ YAPILDI❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 25, 2023
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışma sonrası;
Sosyal medya platformu Twitter(X)'da Kahraman Ordumuza, Askerimize dil uzatan, hakaret eden O.K. isimli şahıs Antalya Güvenlik Şube Müdürlüğümüz tarafından yakalandı.
Halkımızın... pic.twitter.com/VekoWIFtgH
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