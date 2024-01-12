Sosyal medyada terör provokasyonlarına geçit yok: Tespit çalışmaları başlatıldı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütü PKK'nın hain saldırısında şehit olan askerlere ilişkin sosyal medyadaki provokatif paylaşımlara yönelik tespit çalışmalarının başlatıldığını açıkladı.
Bakan Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütü PKK'nın hain saldırısında şehit olan askerlere ilişkin sosyal medyadaki provokatif paylaşımlara yönelik tespit çalışmalarının başlatıldığını belirtti.
Bakan Yerlikaya, konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi:
Bölücü Terör Örgütü'nün (BTÖ) hain saldırısında şehit olan kahraman askerlerimize yönelik sosyal medyada "provokatif amaçlı olarak" terör örgütünü öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan hesaplar hakkında gerekli tespit çalışmaları başlatılmıştır. Bu şahıslar hakkında yasal işlemler yapılacaktır.
Bölücü Terör Örgütü'nün (BTÖ) hain saldırısında Şehit olan Kahraman Askerlerimize ���� yönelik sosyal medyada "Provokatif amaçlı olarak"— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 12, 2024
❌Terör örgütünü öven,
❌Propagandasını yapan ve
❌Yanıltıcı bilgiyi alenen yayan
hesaplar hakkında gerekli tespit çalışmaları... pic.twitter.com/KOkkTyZfBX
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