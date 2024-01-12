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12 Ocak 2024 Cuma 23:39:00 - Güncelleme:12 Ocak 2024 Cuma 23:39:00

Sosyal medyada terör provokasyonlarına geçit yok: Tespit çalışmaları başlatıldı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütü PKK'nın hain saldırısında şehit olan askerlere ilişkin sosyal medyadaki provokatif paylaşımlara yönelik tespit çalışmalarının başlatıldığını açıkladı.

Bakan Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütü PKK'nın hain saldırısında şehit olan askerlere ilişkin sosyal medyadaki provokatif paylaşımlara yönelik tespit çalışmalarının başlatıldığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi:

Bölücü Terör Örgütü'nün (BTÖ) hain saldırısında şehit olan kahraman askerlerimize yönelik sosyal medyada "provokatif amaçlı olarak" terör örgütünü öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan hesaplar hakkında gerekli tespit çalışmaları başlatılmıştır. Bu şahıslar hakkında yasal işlemler yapılacaktır.

Etiketler : provokatif paylaşımlar içişleri bakanı Terör örgütü
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