Kılıçdaroğlu'ndan skandal görüşme!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Londra'da dikkat çeken bir görüşme yaptı.

Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK ve FETÖ'ye verdiği destekle bilinen eski Taraf yazarı Amberin Zaman ile bir araya geldi.

İngiltere'den önce gittiği ABD'de temaslarını tamamlamasının ardından kara yolu ile Pensilvanya üzerinden Washington'a giden Kılıçdaroğlu, ortadan kaybolduğu 8 saati "Hamburger yemeye gittik." diyerek geçiştirmişti.

Kılıçdaroğlu, şimdi ise çok konuşulan kayıp 8 saatin ardından İngiltere Londra'da Amberin Zaman'la bir araya gelmesiyle dikkat çekiyor..

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Sık sık PKK ve Suriye'deki uzantılarına verdiği destekle gündeme gelen Amberin Zaman, Kılıçdaroğlu ile görüşmesinde çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

"ÇOK YÜREKLENDİRİCİYDİ"

Zaman, fotoğrafın altına "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile Londra'da bir araya gelip sohbet etmek çok yüreklendiriciydi gerçekten. Her şey güzel olacak" notunu düştü.